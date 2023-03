Eva Parera (Valents): "Me encanta que me llamen la Ayuso catalana"

Eva Parera (Barcelona, 1973) ha ido ganando peso y notoriedad como regidora con sus contundentes intervenciones a lo largo del último mandato del Ayuntamiento de Barcelona. Se presentó en 2015 como número cuatro del exprimer ministro francés Manuel Valls, que dio la alcaldía a Colau para que la vara de mando no fuera a manos independentistas, y el próximo 28 de mayo se presenta a alcaldesa bajo la firma Valents. Las siglas que lidera aspiran a ser "el partido constitucionalista de Cataluña" y se refuerzan con incorporaciones del PP, Cs y el PSC, y con representación en las municipales en 150 localidades.

Si visitamos su web 'valents.cat', destacan 10 propuestas de partido. Una de ellas, una apuesta por el trilingüismo en Barcelona ¿Cómo encajará este posicionamiento en campaña en medio de un clima sobre el bilingüismo politizado y judicializado?Lo primero que se tiene que hacer es despolitizar el tema de la lengua y especialmente en la escuela. España está hoy a la cola de trabajo para jóvenes y lideramos el paro juvenil en toda Europa y esto implica que los jóvenes que viven en España han de salir para encontrar trabajo. Y esto implica conocer idiomas. Apostamos directamente por una escuela trilingüe catalán-castellano (como lenguas cooficiales en Cataluña), inglés, más una lengua adicional extranjera que cada centro escoja. No es una cuestión ni política ni ideológica, es puramente educativa.​ Se ha de intentar que sea la propia administración la que lo facilite, porque se habla mucho de la no segregación, de luchar contra las desigualdades, pero al final lo que estamos haciendo es que las personas que acceden a un idioma es porque se lo pueden permitir pagando una escuela privada, concertada o extraescolares. Creemos que, como administración, como realmente se combaten las desigualdades es dando las mismas herramientas para que todo el mundo pueda entrar en el sistema laboral con las mismas competencias.

Dentro del Consistorio, se acaba de presentar un Plan que insta a utilizar preferentemente el catalán a ciertos empleados municipales. Incluidos ustedes los regidores.Y se dedica a ello 24 millones de euros. Fue una exigencia de ERC que incluso pide que los regidores hagamos las intervenciones en catalán. Hasta aquí hemos llegado. Yo las haré en cualquiera de las dos lenguas cooficiales. Sobre todo, teniendo en cuenta que Barcelona tiene una parte importante de castellanohablantes. Al final, un político, y la administración en general, lo que ha de hacer es comunicarse con el ciudadano de la mejor manera. Y la primera manera es el idioma. Es una mala decisión imponer el catalán. El catalán no está en peligro ahora mismo en Cataluña. Lo hablamos muchísima gente, es un idioma que hablamos en casa, en las escuelas, y el planteamiento de defender una lengua atacando a otra es muy populista y muy equivocado.



Abogan por el endurecimiento de la barra libre para ciertos delincuentes en la ciudad e incluso por crear un grupo especializado de la Urbana dedicado a la lucha contra ladrones y okupas. Quiero que la persona que deposite en la urna un voto para Valents el 28-M sepa exactamente lo que está votando. Por eso intento contestar y no rehuir nunca ninguna pregunta y hacerlo de forma muy clara y comprensible. El tema de la delincuencia es importantísimo en la ciudad de Barcelona y no es una percepción, es una realidad. El 80% de los delitos no se están denunciando y cada 2,5 minutos se comete uno. Aparte, el 43% de todas las okupaciones ilegales de España son en Barcelona. Hasta ahora teníamos la okupación antisistema, y ahora, las mafias okupas y los inquiokupas. Todo esto se ha de combatir haciendo cumplir las normas y con más urbanos y mossos en las calles y bajo tierra (donde se están cometiendo muchos delitos y donde todo depende de la seguridad privada). La unidad especializada de la Urbana en okupaciones la hemos propuesto hace mucho tiempo. Tiene que haber una respuesta inmediata y de una unidad especializada. Los Mossos están creando una unidad porque son conscientes del problema. Y por lo tanto la Urbana ha de tener una que trabaje conjuntamente con los Mossos con la misma formación y recursos y todo esto con apoyo institucional. La administración no puede ponerse del lado de los delincuentes. Ha de estar del lado de la policía y de los propietarios.



¿Apuestan por un modelo de lucha antiokupa exportable al resto de Cataluña que evite el efecto rebote a otras localidades municipales?Yo hablo de un modelo importable como el que tienen en Italia, Francia o Alemania. Si en 48 horas no acreditas un contrato de propiedad o de alquiler estás en la prisión. Esto implica cambios normativos desde la Generalitat, el Congreso de los Diputados o el Ayuntamiento. Alguien ha de tener la valentía de decir ‘basta’, y yo me la juego, que por eso tengo la responsabilidad de intentar ser alcaldesa de Barcelona.



Eva Parera (Valents) durante la entrevista concedida a '20minutos.es'. MIQUEL TAVERNA

¿Cree en el aviso de la alcaldesa Ada Colau (BComú) de que podría volver la sociovergencia al Consistorio?Para mí la amenaza se llama Colau o Maragall. Y el problema de Colau y de Trias es que son dos modelos que ya se han probado, pero que no han funcionado. Trias pierde las elecciones y le regala la alcaldía a Colau porque no busca un pacto con nadie. Y el modelo del PSC no lo sabes nunca porque no sabes en qué lado está, si en el de la empresa o en el de los okupas. Creo que la cuestión es si estamos por el modelo que hemos tenido hasta ahora o estamos en un modelo más proreactivación de la ciudad. Si estamos en un gobierno que lo quiere controlar y vetar todo o si vamos hacia un modelo que lo que hace es incentivar, confiar en la gente, y ser una ayuda y un apoyo para la reactivación económica.

Nosotros estamos en un modelo de un Ayuntamiento nada intrusivo e intervencionista, que creo que es el problema que tenemos actualmente, y que incentive la construcción y la captación de impuestos. Que haga de contrapeso a unas políticas de la Generalitat que son nefastas y que encarecen al territorio (teniendo por ejemplo 15 impuestos propios), lo que hace menos competitivo. Y que trabaje para que en las próximas autonómicas no vuelva a haber un Govern independentista.

Usted ha recordado a menudo que Xavier Trias (Junts), como alcalde, ayudó al movimiento okupa.Sí. Por dos motivos. Por cobardía primero con el banco expropiado y con Can Vias. Ninguna la supo gestionar y hubo noches de altercados. En el banco expropiado acabó diciendo que este estaba haciendo una acción social en el barrio. Si lo hizo por miedo o por amenazas, lo desconozco. También creo que se equivocó en iniciar la tradición de comenzar a subvencionar a todas las plataformas pro okupas de Colau. Su gestión, más los recortes de la Generalitat de aquel momento, hicieron que surgiese Colau. Ya hemos probado el modelo Trias y nos ha dejado como herencia a Colau.

Pero el propio Trias asegura que él representa el ‘modelo opuesto'.Pues se ha sentado a comer con ella para demostrar que puede pactar. Es lo primero que ha hecho. Es significativo que un candidato que se quiere distanciar de Colau como base de su estrategia de campaña, se siente con ella como primer gesto electoral. Francamente, me envía un mensaje muy diferente al que él quiere vender. Le falta además un plus, que se desmarque de Carles Puigdemont y Laura Borràs, del 1-O y de las leyes desconexión, porque no lo dice de forma clara. Creo que la pregunta básica que se le ha de hacer al señor Trias no es si es anticolau, sino si está dispuesto a trabajar desde el Ayuntamiento para acabar con un Govern independentista.

¿El ‘procés’ ha muerto o puede rebrotar?No ha acabado porque sino no habría hecho falta hacer indultos, reformar el Código Penal para eliminar la sedición o modificar la malversación, porque todo esto se hace a exigencia de los partidos independentistas. Esto es un paso previo a despenalizar lo que quieren volver a hacer, claramente. Ellos mismos ponen ahora mismo sobre la mesa el ‘ho tornarem a fer y ‘volem un altre referèndum pactat amb l’Estat’ y el propio PSC en boca de Salvador Illa se abre a una consulta de cara a 2024. Lo que hace que el ‘procés’ sea aún más peligroso ahora que en 2017 es que entonces, para bien o para mal, hubo un Gobierno del Estado que actuó. Sí que hay una clara intencionalidad de que, por ahora, no hacer mucho ruido porque las propias fuerzas independentistas detectan que la gente está muy cansada del ‘procés’ y porque ERC está con su única prioridad ahora mismo que es destruir a JxCat.



¿Valents aspira a la Generalitat con sus últimos fichajes procedentes del PP, Cs, el PSC o Unió?Y vendrán más incorporaciones. Nos queremos situar claramente como el partido constitucionalista de Cataluña. La voluntad de Valents es tener una implantación en el territorio catalán muy enraizada, sin salir de él. Nosotros no aspiraremos ni a la Moncloa ni a otras comunidades autónomas. Nos quedaremos aquí. No haremos un Ciudadanos. La gente está pidiendo una política muy catalana. Somos muy de nuestra tierra y esto se ha llegado a confundir con ser independentista. Y se puede ser muy de la tierra sin ser independentista. Y creo que hay que darle una oferta a los catalanes que sea muy catalana y que, por una vez, los ponga primero en la lista de prioridades para tomar decisiones. Hasta ahora esto no lo hemos tenido, porque los partidos independentistas han priorizado eso, y por eso han sacrificado a una parte muy importante de la ciudadanía catalana. Los partidos constitucionalistas han sacrificado también una parte muy importante de la sociedad catalana por intereses de partido. Es lo que pasa cuando eres una franquicia de una empresa de fuera la matriz es la que manda. Haremos más de 100 listas y seremos la fuerza constitucionalista de Cataluña que más listas tendrá el próximo 28 de mayo por delante del resto sumadas (Vox, Cs y PP). Porque yo no quiero que quien me represente en Madrid sean Miriam Nogueras y Gabriel Rufián, ya que no representan a la mayoría de Cataluña. También estamos tejiendo alianzas para hacer una candidatura a las elecciones europeas y autonómicas. Las encuestas ya nos dan 5 diputados en el Parlament, 4 por Barcelona y 1 por Tarragona. Y si tenemos grupo propio en el Parlament, de aquí a dos años no hay límite.



¿Ustedes no será una franquicia con sede en Madrid?Este es un error que nosotros no cometeremos. Cuando nos presentamos hace un año el mensaje fue doble. Primero: somos la UPN catalana y segundo, queremos la unión del constitucionalismo. Otros partidos, las ejecutivas no han tenido la responsabilidad de entender lo que necesitaba Cataluña ni han querido aceptar nuestras propuestas de coaliciones electorales, porque yo no quiero hacer desaparecer la marca de nadie. Y es lo que le ha pasado a Ciudadanos y al PSC, que hay quien se está yendo porque no se siente valorado por sus ejecutivas en Madrid y vienen a alguien que les deja trabajar y que les acoge con ilusión. Yo vengo de Unió. Pero es que esto es la auténtica unión del constitucionalismo.



¿Se reconoce personalmente con el adjetivo de 'valiente'?Me reconozco yo y todo mi equipo. El nombre nos lo puso la gente, que nos lo decía. Primero por mis intervenciones sobre el aborto, la eutanasia, las okupaciones, el independentismo… Me decían que era valiente por expresar cosas que hoy día no son políticamente correctas. Pero para mi lo que representa Valents es un grupo de gente que arriesga. Y en un momento donde he visto a una parte de la sociedad muy cobarde con el ‘procés’, que se iba de Cataluña o callaba, yo quiero representar a la gente que no se calla y que no se va. Y que decide tozudamente quedarse.