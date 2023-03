Daniel Sirera (PP): "Reivindico la Barcelona del 92 de Pasqual Maragall"

Daniel Sirera es el alcaldable del PP a las elecciones de mayo en la capital catalana después de que Josep Bou anunciara en julio que no repetiría. Tras ser durante un año jefe de gabinete del Partido Popular en la Comunitat Valenciana, Sirera volvió a Barcelona para sustituirle.

¿Qué haría para que la gente se sintiera como en la ciudad de entonces?Lo importante es tener un Ayuntamiento que no genere problemas, sino que resuelva los que tenemos. Si logramos una ciudad segura, limpia, donde la gente se pueda mover con independencia de si escoge el transporte público o el privado y pague menos impuestos, tendremos una ciudad de primera. El Ayuntamiento también debería facilitar abrir bares y comercios, para que no sea una cosa de ocho o 10 meses, sino de semanas.

¿Qué haría para mejorar la seguridad?Hace falta que el Ayuntamiento oferte 1.000 nuevas plazas en la Guardia Urbana y que se ponga muy duro con la Generalitat, porque en la ciudad faltan 3.000 mossos d’esquadra. El Consistorio debe dar apoyo a los policías y no siempre a los presuntos delincuentes. La Urbana no se siente respaldada, y necesitamos que tenga todo el apoyo del Ayuntamiento.

¿Qué le parecen medidas contra la contaminación como las 'superilles'?Lo que han hecho Colau y Collboni es construir una ciudad de primera y una de segunda. Hay algunas 'superilles', como la de Consell de Cent, que pueden mejorar la calidad del aire allí, pero hacen que en la calle València, por ejemplo, los atascos sean más y, por lo tanto, haya más polución. Además, las 'superilles' no tiene mantenimiento. Las zonas verdes están muertas, hay ratas... La media de edad de los autobuses públicos es de ocho años y medio, y en Madrid, de cuatro y medio, y Colau no se fija en eso. Tenemos que hacer un esfuerzo para cambiar la flota. También sería una buena propuesta que las personas de menos de 25 años tuvieran el transporte público gratis.

Reivindica un gobierno no independentista en Barcelona. ¿Por qué cree que debe pasar por el PP y no por el PSC?Me presento como tercera vía entre Collboni y Colau, que han destrozado la ciudad, y los que como Trias y Maragall quieren ponerla el servicio de la causa independentista. Yo no quiero poner Barcelona ni al servicio de mi ideología, como hacen las izquierdas, ni al servicio de una hipotética república catalana, sino al servicio de Barcelona, porque hace muchos años que los barceloneses no tenemos un Ayuntamiento que se preocupe de los problemas de los ciudadanos.