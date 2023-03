Hacer frente a las múltiples facturas se ha convertido en uno de los mayores quebraderos de cabeza para muchas familias que, cada mes, ven cómo a sus domicilios llegan los elevados costes de los servicios básicos como la luz o el agua.

Este viernes, El programa de Ana Rosa ha contactado en directo con Pilar Garrido, madre de una familia numerosa, que ha explicado la situación que se vive, cada día, en su casa, donde cubren sus necesidades mínimas percibiendo un solo salario y el ingreso del Bono Social Eléctrico.

"Es una gran ayuda, es una ayuda tremenda. El Bono Social surge porque la luz está carísima, si no estuviese tan cara lo llevaríamos de otra forma, si nos quitaran este bono... no os podéis imaginar lo que supone al mes este descuento", ha señalado la mujer.

"En mi caso, solo hay un sueldo en casa. Ojalá tuviéramos dos y nos enfrentáramos al problema de decir que llegamos a la renta y nos van a quitar el bono, pero es que somos muchos y tenemos unos gastos", ha agregado Pilar que, además, ha destacado que "las familias numerosas no están llenas de ayudas".

Ante esto, Joaquín Prat ha apuntado: "O sea, usted vincula estas ayudas en función de la natalidad. Por ejemplo: estoy trayendo niños al mundo, tenemos un problema demográfico en este país, tendré que recibir algún tipo de compensación por parte de la administración por el hecho de tener cuatro hijos".

Sin dudarlo, Garrido ha respondido: "Sí, pero no solo en la luz. Abriría a muchas más cosas. Es imposible todo, es imposible ir a hacer la compra, llenar la gasolina de un coche grande de familia numerosa es mucho más caro que uno de cinco plazas, nos cuesta más la cesta de la compra... ¿alguien me obligó a tener cuatro hijos? No, nadie me obligó. Pero al final yo estoy aportando a este país, no entiendo por qué en este país son todo trabas".

"No sé si la gente llega a los sueldos de los políticos, la mayoría de la gente no. La gente se piensa que las familias numerosas somos riquísimos, que vivimos en chalets...", ha apuntado Pilar que, también ha opinado acerca del caso de Enrique Ossorio: "Con el problema que hay en España y la crisis que tenemos... Yo me tengo que descargar una aplicación para saber a qué hora es más barata la luz para poner el lavavajillas, planchar, la lavadora... el fin de semana, que es cuando más barata está la luz, lo tengo que dedicar a mi casa en vez de estar con mis hijos".