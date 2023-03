Solo unas 248.000 de los 1,3 millones de familias numerosas perciben el bono social

Solo el 19% de las familias numerosas que hay censadas en España reciben el bono social eléctrico, en el centro de la polémica esta semana. Este porcentaje se traduce, más o menos, en dos hogares beneficiados por cada diez y, en cifras absolutas, supone que ingresan esta ayuda, que se traduce en un descuento del 65% en la factura de la luz, unos 248.000 hogares de esta tipología de los 1,3 millones existentes.

Son datos que facilitó este jueves en la Asamblea de Madrid la diputada del PSOE Marta Bernardo, que también es secretaria de Organización de los socialistas madrileños, y que proceden de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), según confirmaron fuentes del PSOE-M a 20minutos. Este jueves por la mañana, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, había sido preguntada en una entrevista en la Cadena Ser por el dato de familias numerosas perceptoras del bono, que facilita una 'foto' de un asunto que ha marcado en los últimos días las agendas de la política regional y la nacional, pero no dio cifras aproximadas.

Ribera sí que dijo que de los 3,5 millones de consumidores vulnerables que hay, solo una pequeña parte son familias numerosas y que la mayoría de las que solicitan el bono social es porque lo necesitan. De acuerdo con la ministra, el debate sobre la necesidad de limitar el criterio de renta a las familias numerosas para acceder al bono social, una modificación a la que el Gobierno central ya le estaría dando vueltas, no es nuevo.

Las familias numerosas sienten que no han contado con políticas de apoyo explícitas, afirmó Ribera, que acto seguido calificó ese debate como "legítimo" y aseguró que poner límites en función de los ingresos no está reñido con el apoyo desde las administraciones públicas a estos hogares. "Lo que no tiene sentido", vino a decir, es que este dinero llegue a familias con rentas muy superiores a la media.

"No estamos hablando de quién tiene más dinero, estamos hablando de ética, de moral y de honestidad", le espetó la diputada Bernardo a Enrique Ossorio, vicepresidente y consejero de Educación de la Comunidad de Madrid que percibe el bono eléctrico y ha asegurado que va a seguir adherido a él.

Señor Ossorio ayer nos dijo que le teníamos envidia. Lo que tenemos es indignación.



Pida disculpas a las familias.

Por ética y moral. pic.twitter.com/MvRRCosQDt — PSOE Madrid (@psoe_m) March 16, 2023

No es el caso de la líder de Más Madrid, Mónica García, cuyo marido es beneficiario de la misma ayuda porque también son familia numerosa. García confirmó este jueves a 20minutos que renunciará al bono social eléctrico, por lo que perderá su descuento del 65% en la factura y el bono térmico, que se concede directamente si tienes el primero y que ha sido en torno al cuál se ha generado la polémica, aunque su alcance es mucho más limitado.

La ayuda para pagar la calefacción y el gas es un pago único que se recibe una vez al año y a ejercicio vencido. Mientras, el bono eléctrico es un descuento del 65% que se hace todos los meses en la factura de la luz. Estos descuentos se financian