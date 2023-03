Unidas Podemos se fractura por la onda expansiva del estallido de la reforma de la ley mordaza

La decisión de ERC y EH Bildu de votar en contra de que siguiera tramitándose la reforma de la ley mordaza impulsada por los partidos del Gobierno ha tenido una consecuencia inesperada: una crisis interna dentro de Unidas Podemos. La coalición morada no solo ha visto cómo se iba a pique una de las normas más importantes de la legislatura, sino que, además, no se pone de acuerdo con respecto a quién ha tenido la culpa: Podemos señala nítidamente al PSOE, pero IU y En Comú Podem acusan a ERC y EH Bildu. La vicepresidenta Yolanda Díaz, mientras, guarda silencio, si bien fuentes de su equipo se muestran mucho más próximas a los argumentos esgrimidos por IU y los comuns.

Las discrepancias dentro de Unidas Podemos con respecto a cómo se ha negociado esta reforma no vienen de ahora, aunque lo cierto es que el estallido del texto este martes ha expuesto a las claras la división dentro del espacio morado. Hace semanas, no obstante, que en privado al menos una parte de la cúpula de Podemos mostraba sus dudas sobre la estrategia seguida por el secretario general del PCE y dirigente de IU, Enrique Santiago, que ha sido quien ha comandado la negociación por parte de los morados. A juicio de Podemos, Santiago ha optado por hacer piña con el PSOE para presionar a ERC y EH Bildu cuando lo que debería haber hecho es lo contrario: acercarse a los independentistas para obligar a ceder a los socialistas.

Unidas Podemos ha optado por dar perfil bajo a esas discrepancias hasta este martes. Pero una vez se confirmó que no habrá reforma de la ley mordaza en lo que queda de legislatura, las reacciones de los diferentes sectores de la alianza morada no pudieron ser más distintas. Los principales dirigentes de Podemos salieron disciplinadamente a criticar al PSOE: la secretaria general, la ministra Ione Belarra, aseguró que "resulta incomprensible la cerrazón a negociar" de los socialistas, un mensaje que compartió la número dos, la también ministra Irene Montero.

Por su parte, el portavoz parlamentario, Pablo Echenique, acusó a los socialistas de haber provocado "el mayor fracaso parlamentario de toda la legislatura" y aseguró que "la derogación de la ley mordaza ha caído porque el PSOE así lo ha querido". La número tres de Podemos, Lilith Verstrynge, afirmó que los socialistas deben "entender" que "una norma que erosiona nuestra democracia no puede seguir en vigor con este Gobierno". Y el ex secretario general morado, Pablo Iglesias, una figura con una enorme influencia en Podemos pese a no tener ya ningún cargo, afirmó que "el PSOE nunca ha querido derogar la ley mordaza" y sostuvo que los socialistas han "diseñado una negociación en la que se han cerrado en banda" a las propuestas de sus socios.

Iglesias se engancha con Santiago

Iglesias trasladó este mensaje a través de su cuenta de Twitter. Y fue en esa red social donde el exvicepresidente del Gobierno exhibió con claridad las diferencias que existen dentro de Unidas Podemos a la hora de repartir las culpas del fracaso de la reforma de la ley mordaza, puesto que sus críticas fueron respondidas por el propio Enrique Santiago, que como negociador de Unidas Podemos durante el último año y medio espetó a Iglesias que "la ley mordaza no menciona una sola vez las pelotas de goma, es materia de la leyes de policía autonómicas y del Estado" y le recordó que "tampoco en Cataluña hay una ley prohibiendo las pelotas de goma".

"Unidas Podemos ha trabajado para eliminarlas, pero no conseguirlo aún no justifica cuatro años más de mordaza", respondió Santiago a Iglesias después de que este hubiera defendido que "tienen toda la razón ERC, Bildu y Podemos al exigir que la derogación de la ley mordaza, que el PSOE se niega a hacer, acabe de una vez con las balas de goma en España". Este argumento de Iglesias, además, no se corresponde con la votación de este martes, puesto que los diputados de Podemos apoyaron la reforma de la ley mordaza, que no incluía en su texto ninguna mención expresa a la prohibición del uso de pelotas de goma como material antidisturbios.

La #LeyMordaza no menciona una sola vez las pelotas de goma, es materia de la leyes de policía autonómicas y del Estado. Tampoco en Cataluña hay una ley prohibiendo las pelotas de goma. UP ha trabajado para eliminarlas, pero no conseguirlo aún no justifica 4 años más de Mordaza. https://t.co/rYHhxs2rbT — Enrique Santiago (@EnriqueSantiago) March 14, 2023

Tras ese enganchón en Twitter, Santiago no quiso echar más leña al fuego y, en declaraciones a los medios, señaló posteriormente a ERC y EH Bildu como culpables del fracaso de la reforma de la ley mordaza, sin referirse en ningún momento a las diferencias dentro de Unidas Podemos. "Había tiempo para seguir trabajando" y "esto no tenía que haber ocurrido", denunció el líder del PCE, que criticó que los independentistas hayan "condenado a este país a estar tres o cuatro años más con la ley mordaza". "Cada cual tendrá que dar explicaciones de lo que ha hecho", espetó.

Díaz, con Santiago

Más duro se mostró el portavoz de los comuns catalanes en el Congreso, Jaume Asens, también presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, que criticó que, pese a que "el PSOE no va lo lejos que debería", "tras llegar a 40 acuerdos que ERC y Bildu se alcen de la mesa y voten con la derecha mantener la ley mordaza del PP es una decepción". "Los maximalismos electorales alimentan la frustración o la reacción, no cambios", denunció Asens, que señaló a los independentistas como los "verdaderos responsables" de dinamitar la reforma de la ley.

¿Y Yolanda Díaz? Pese al fracaso de una de las reformas más importantes de la legislatura para el Gobierno, la vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos decidió guardar silencio durante todo el martes. No obstante, en privado su equipo se remite con claridad a las declaraciones y la posición expresadas por Enrique Santiago, uno de los dirigentes morados más próximos a Díaz, que también guarda muy buena relación con En Comú Podem, todo lo contrario de lo que le ocurre con Podemos.