Tras su ruptura con la infanta Cristina y su nueva relación con Ainhoa Armentia, Iñaki Urdangarin espera poder firmar, cuanto antes, el documento que haga oficial el divorcio con su expareja para, así, poder comenzar una vida normal con la que era su compañera de trabajo.

Sin embargo, la firma tendrá que esperar, según las últimas informaciones, a que la hija menor del todavía matrimonio alcance la mayoría de edad. Este martes, En boca de todos ha hablado en directo con Mario Pascual Vives, abogado del exduque de Palma, sobre la situación actual de Urdangarin y sus planes de futuro.

Tal como apuntan diversas fuentes, Urdangarin podría centrar su futuro profesional en el balonmano, un deporte que conoce muy bien y que también practica su hijo Pablo. De la misma manera, algunos rumores apuntan a que el exduque podría estar pensando en contraer matrimonio con Armentia.

Durante su conexión con el matinal de Cuatro, Pascual Vives ha recalcado que "el tema de poder conseguir, por fin, trabajo, es una de sus prioridades": "Han pasado muchos meses, años, desde que salió de prisión y a día de hoy no ha conseguido un trabajo, pero sigue luchando por poderlo tener. Se ha ido preparando, durante el tiempo que estuvo en prisión hizo cursos que aprobó con buenas notas y entiendo que está preparado para varios sectores que podrían ser en los que podría realizar trabajos".

Según el letrado, el balonmano es uno de los sectores preferidos por el exduque: "Lo conoce bien y lo ha seguido siempre de primera mano". Sin embargo, Pascual Vives también ha destacado que "hay otros sectores, como el coaching o las telecomunicaciones": "Son áreas que pueden ser destinos que puedan prestarle trabajos".

Por su parte, Diego Losada ha apuntado que podría ser que las empresas no se atrevan a contratar a alguien "con la imagen de Iñaki Urdangarin, no decimos si buena o mala", a lo que el abogado ha respondido: "No sé si esto es un estigma que pueda sufrir el señor Urdangarin. Lo que sí creo es que, como muchos ciudadanos, ha tenido que pagar un precio alto por determinadas circunstancias. Pero ya lo ha pagado, tanto económica como personalmente y con su privación de libertad. Habría que entender que está disponible, dispuesto y ha cumplido sus sanciones".

"No debería existir ningún estigma. Es cierto que su imagen no pasa desapercibida porque es una persona que tiene su propio nombre, su propia tradición y no sé si hay alguna reticencia por parte de las empresas. Objetivamente, no debería haberla porque está preparado, ha pagado su condena ampliamente y, por tanto, debería estar disponible para cualquier empresa que piense que puede darle un buen resultado y un buen servicio con su trabajo", ha sentenciado Mario Pascual Vives.

Acerca de las condiciones del divorcio, pues se habla de un acuerdo que podría incluir una indemnización de hasta dos millones de euros y una pensión vitalicia de 25.000 euros al mes para Iñaki Urdangarin, el abogado ha señalado: "De cierto me temo que no hay nada. Todo esto son meras especulaciones como he ido diciendo desde hace algunas semanas. Si tenemos memoria, fue a finales de enero de 2022 cuando se emitió un comunicado público en el que se decía, someramente, que había un acuerdo de interrumpir la relación conyugal de estos señores".

"Desde entonces, como puede imaginar, se han tenido que tomar decisiones, se ha hablado de cuestiones, de la familia, de los hijos, del funcionamiento de las vacaciones, durante muchas semanas y meses que no han quedado incorporados en ningún documento. Yo entiendo que la ciudadanía pueda tener un interés especial en saber o en poder averiguar qué puede pasar, pero estas cifras, hasta donde yo sé, no están encima de la mesa", ha agregado el letrado.

En cuanto a la posibilidad de que el acuerdo de divorcio incluya una cláusula de silencio para evitar que Iñaki Urdangarin actúe como lo ha hecho el príncipe Harry, Mario Pascual Vives ha recalcado: "Creo que la situación actual está rodeada de una serie de personas que puedan tener interés periodístico de esta situación. Lo que es cierto es que, en esta situación, lo primordial es proteger a los hijos".

Finalmente, acerca de los rumores de boda entre Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia, Mario Pascual Vives ha asegurado no saber nada sobre el tema, aunque sí ha apuntado: "Me gustaría ser uno de los invitados".