El divorcio de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin parece retrasarse cada vez más. Pese a que algunos medios habían apuntado que la ruptura se haría efectiva en el mes de junio, cuando Irene, hija en común de ambos, alcanzase la mayoría de edad, ahora otras voces señalan que podría efectuarse en septiembre.

Todo lo contrario ha sucedido con Ainhoa Armentia y así lo ha hecho saber, este jueves, El programa de Ana Rosa. Desde el sofá del Club Social, Sandra Aladro ha destacado que la abogada inició los trámites de separación cuando salió a la luz su relación con Urdangarin.

"Gracias a eso, o debido a eso, la situación en su casa está absolutamente normalizada respecto a su nueva vida, que es Iñaki Urdangarin. Esto quiere decir que Iñaki Urdangarin hace ya meses que entra en su casa, que está con sus hijos... Que hace una vida de pareja formal porque ella, desde el primer minuto, se posicionó a favor de esta nueva etapa y rompió los vínculos que tenía que romper", ha comentado Aladro.

De la misma manera, la periodista ha destacado que Armentia mantiene una "relación extraordinaria con su exmarido" y que, además, es una "persona encantadora y que siempre está con una sonrisa pese a haber tomado la decisión no decir nada": "Por su parte, está todo normalizado".

No sucede lo mismo con la situación del exduque de Palma: "Esta Navidad, la madre de Iñaki, Claire, aseguraba que no la conoce, después de un año de relación. Los hijos de la infanta sabemos que tampoco han querido dar ese paso, pero tampoco su madre. Es decir, que Ainhoa Armentia, pese a que su pareja vive en casa de su madre, ella no ha coincidido ni ha sido presentada porque en la familia de Iñaki han tomado esa determinación de no formar parte de esa nueva vida de Urdangarin".

Finalmente, Alessandro Lecquio ha destacado: "Esta señora cada día me gusta más y esos gestos son los que la convierten en una señora muy interesante, desde mi punto de vista. A mí me cuentan que Iñaki Urdangarin no tiene intención de casarse y que no lo hará, primero, si no está convencido y, segundo, si no tiene el beneplácito de sus hijos, que no lo tiene".