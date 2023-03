Ainhoa Armentia, pareja de Iñaki Urdangarin, ya está divorciada: 19 años de matrimonio y uno de crisis con Manuel Ruiz

La pareja que forman Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia inicia una nueva etapa. Aunque, según ¡Hola!, siempre se tuvo constancia que los matrimonios que formaban con sus exparejas estaban rotos y la relación de Iñaki y Ainhoa iba muy en serio, es ahora cuando se confirma que el de la novia del exduque de Palma se disolvió hace meses.

Así lo asegura la misma publicación, que habla de que Ainhoa ya está divorciada de Manuel Ruiz, su marido durante 19 años y uno de crisis, este último, desde que salió a la luz su relación con la expareja de la infanta Cristina.

Según la revista, tardaron pocos meses en poner fin a su relación y todo fue "rodado". Ainhoa, después de irse al piso de su padre tras saberse su relación con Iñaki, volvió al domicilio conyugal con sus hijos y su exmarido. Pero luego buscó una nueva residencia.

Ya divorciados y cada uno siguiendo su camino, la ya expareja mantienen una buena relación por el bien de sus hijos en común.

Rumores de embarazo

La novia de Urdangarin negó hace unos días que esté embarazada, como apuntaban algunos medios. "Sorpresa para mí también, sabéis más que yo", expresó de forma irónica, dejando entrever su disgusto por los rumores, y ha añadido: "Es increíble y una falta de respeto las cosas que os podéis inventar, ¿eh?", señaló ante la prensa.

La revista Lecturas desveló que el exduque de la Palma recibirá la suma 6 mil euros por parte de la infanta Cristina con el fin de que este se mantenga en 'silencio'. Respecto a este tema, la administrativa ha aseguró no saber nada ni del dinero que recibe ni tampoco del divorcio, que, hasta donde se sabe, se firmará el próximo mes de junio.

"No te puedo decir nada porque sabéis más que yo. Lo siento, pero es que no tengo ni idea de nada de lo que me preguntáis", declaró.