Alice Campello y Álvaro Morata presentan a Bella y detallan la secuelas del traumático parto: "Aún tengo pesadillas por las noches"

Alice Campello y Álvaro Morata se convirtieron el pasado enero en padres de su cuarta hija, Bella. Aunque el parto se produjo sin problemas, la influencer italiana tuvo que ser ingresada en la UCI de la Clínica de Navarra.

"La mamá, desafortunadamente y después de que el parto haya ido muy bien, ha empezado a tener complicaciones que nos han asustado mucho. Ahora mismo está en la UCI de Clínica Universidad de Navarra cuidada por los mejores médicos y poco a poco se está recuperando muy bien… ella es muy fuerte", explicó el deportista en sus redes.

Un traumático episodio, el peor de su vida, del que Alice Campello habló semanas después. "Tuve una hemorragia fuerte y fue terrible", empezó relatando la mujer del futbolista en un programa de la televisión italiana. "Los médicos no podían detenerla y permanecí doce horas en el quirófano, donde me entubaron y me hicieron 17 transfusiones de sangre", aseguró.

"La última esperanza era el globo que me pusieron. Si este no hubiera parado el sangrado, habrían tenido que extirparme el útero y, de lo contrario, habría muerto", narró la joven.

Este miércoles, la pareja ha presentado en sociedad a la bebé. Lo ha hecho en las páginas de la revista ¡Hola!, en las que, además, da más detalles de este dramático episodios de sus vidas.

Alice Campello y Álvaro Morata nos presentan a su hija Bella y nos cuentan la dramática historia de su nacimiento 👶🏻💞 (Contenido para registrados y suscriptores) https://t.co/X7ndu7aYWv pic.twitter.com/itvlgVRjjX — Revista ¡HOLA! (@hola) March 1, 2023

"Al despertarme, me contaron que había perdido mucha sangre y que todavía no estaba fuera de peligro porque tenía un globo en el útero que me tenían que quitar al día siguiente", recuerda Alice. Aunque todo acabó saliendo bien, fueron momentos duros y de mucha confusión. "Cuando te suceden estas cosas, lo primero que piensas es en tus hijos, en lo que les puede pasar en el caso que te ocurra algo, y en tu marido, en cómo lo gestionará. En lo único que pensaba era en ellos".

El deportista recuerda estos duros momentos. "Fueron muchísimas horas de espera, pasándolo fatal, en las que me daba cuenta de que mi vida no tendría ningún tipo de sentido si le pasaba algo más grave".

Sobre las secuelas, Alice desvela que aún no está recuperada del todo. "El posparto es muy duro, ya con los otros lo fue. Fui bastante fuerte en el hospital por darle fuerzas a Álvaro, a mis padres y a las personas que me quieren. Quería sacar fuerzas de flaqueza, pero fue llegar a casa y soltar todo lo que tendía dentro", recuerda.

"Durante una semana entera no paré de llorar. He llorado mucho, muchísimo. Ya me encuentro mejor, pero todavía no estoy al cien por cien. "Tengo todavía bastantes pesadillas por la noche. Poco a poco me iré sintiendo mejor, me tengo que dar un tiempo".