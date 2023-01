Alice Campello, mujer de Álvaro Morata, estuvo a punto de morir tras dar a luz: "Me hicieron 17 transfusiones"

Alice Campello ha contado, por primera vez, los detalles del que, sin duda, ha sido el episodio más traumático de su vida. Ese que casi le lleva a perderla. Tal y como ha relatado ella misma en una entrevista en la televisión italiana, en el programa Verissimo, tras el parto de su última hija, Bella, la influencer sufrió una serie de complicaciones que la tuvieran dos días ingresada en la UCI.

"Tuve una hemorragia fuerte y fue terrible", empezó relatando la mujer del futbolista Álvaro Morata. "Los médicos no podían detenerla y permanecí doce horas en el quirófano, donde me entubaron y me hicieron 17 transfusiones de sangre", relató.

Pero el drama no quedó ahí, porque pudo ser aún peor. "La última esperanza era el globo que me pusieron. Si este no hubiera parado el sangrado, habrían tenido que extirparme el útero y, de lo contrario, habría muerto", narró la joven.

Sin embargo, todo acabó saliendo bien. "Tengo la imagen en mi cabeza de levantarme la sábana y ver una hemorragia. No recuerdo nada de ahí, eran las diez de la mañana y me desperté a las diez de la noche", rememora sobre lo ocurrido.

A modo de conclusión, Alice, visiblemente emocionada, resumió: "Fui al hospital pensando que sería uno de los mejores días de mi vida, pero terminó así".