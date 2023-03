María Patiño ha salido a las calles de Madrid para buscar a Anabel Pantoja y aclarar las dudas que su relato provocó por la intensidad con la que habló de Omar Sánchez en su último encuentro. La colaboradora ha comenzado a hablar por teléfono con la sobrina de Isabel Pantoja, y Sálvame no ha querido perderse ni un detalle.

"Vamos a hacer lo que se llama 'conexión espía'", ha informado Terelu Campos. Acto seguido, se ha conectado con Patiño en el coche manteniendo esa conversación. "Me he cabreado con mi programa porque me fastidia que haya interpretado de lo que dije que queríais volver", le decía la presentadora a la influencer.

De forma cómica, Patiño ha estropeado la misión de conocer la conversación: "Me han pedido que te ponga en altavoz". Acto seguido, Anabel ha colgado. "¿Estoy en directo?", ha preguntado, confusa, la tertuliana. Tras este 'fracaso', ha vuelto al plató.

Ya en plató, Patiño ha contado que, al llegar de Estados Unidos, la sobrina de la tonadillera almorzó con su pareja para cenar, junto a un amigo. No obstante, y con un viaje programado la mañana siguiente, Pereira le dijo que no quería seguir con ella.

"Dos meses con problemas de parejas, con idas y venidas", ha resumido la presentadora. "Lo llamativo es que Anabel estaba ante una crisis de pareja, es que a las cinco de la mañana del jueves se iba a un viaje en París que ya planificaron en Supervivientes", ha desvelado la tertuliana.

"Me asegura Anabel que ese no ha sido el problema de la relación y no le consta que haya una infidelidad", ha añadido Patiño. "Para ser algo tan reciente e impactante la he visto con mucha endereza", ha manifestado la presentadora.