Anabel Pantoja cargará con todos los gastos del piso que compartía con Yulen Pereira en Madrid

Anabel Pantoja pasó unos días de ensueño como asistente personal en la gira por América de su tía Isabel. Lo que no sabía era que la realidad que le esperaba en España era otra. A pocas horas de aterrizar el avión en Barajas, su novio, Yulen Pereira, puso fin a su historia de amor con unas declaraciones que sentaron como un vaso de agua fría a la influencer: "No te he echado de menos. Ya no siento lo mismo".

La relación que empezó en Supervivientes no llegó a buen puerto, aunque todo parecía ir viento en popa hace tan solo un par de meses atrás. Tanto es así que, en septiembre la entonces pareja decidió encontrar su nido de amor en Madrid, ya que el deportista entrenaba en la ciudad. Así, ambos se fueron a vivir juntos a una vivienda situada en el barrio de Delicias.

Tras decorar la casa a su gusto, seis meses después, lo que fuera su 'hogar dulce hogar' ha pasado a ser su zona de conflicto. Tras la ruptura, el esgrimista decidió marcharse e instalarse, de nuevo, en casa de sus padres - donde vivía antes de conocer a la sobrina de la tonadillera-.

Tal y como desvela Lecturas, la hija de Bernardo Pantoja se ha quedado a cargo de todos los gastos económicos del piso hasta que finalice el contrato. La idea de Anabel es volver a su casa en Canarias, donde ha encontrado un verdadero hogar, una vez cumplido lo pactado con el casero. Para la que fuera pareja de Omar Sánchez, Madrid seguirá siendo un lugar en el que pasar un par de días y dedicado a su agenda laboral.