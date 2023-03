Kiko Matamoros y Lydia Lozano han protagonizado un fuerte enfrentamiento en Sálvame. Lozano expresó el lunes en la tertulia de Telecinco el daño que le había hecho su compañero al invitarla en directo a la boda en el Deluxe, tras decir que había discutido con Marta López Álamo por los invitados. El colaborador ha vuelto al plató este viernes y ya desde la reunión han comenzado a discutir.

Lozano esperaba fuera del plató a que Matamoros se expresara en el espacio televisivo que comparten. "Si tan mal le ha parecido lo de la invitación que me lo hubiese dicho", ha señalado el colaborador. "Yo sí que lloré el lunes. Me pareció tan duro y tan feo...", ha manifestado el tertuliano, dejando a todos atónitos. Y es que Kiko ha relatado que sus palabras fueron tergiversadas por su compañera.

Cuando ha entrado Lydia, lo primero que ella ha hecho es echarle en cara que no le haya llamado antes y "lo que le había liado" en la reunión. Por su enfado y con intención de defenderse de la etiqueta 'tacaña' que le había colocado su compañero al bromear con lo que les regalaría en la boda, la tertuliana ha lanzado: "Yo no conté con patrocinadores en mi boda".

"Yo no he discutido con nadie para elegir a quien invitar. ¿Por qué te da por aludida?", ha querido conocer Kiko. Lejos de contestar, Lozano ha soltado: "Si no hay una invitación formal, no voy a la boda". "Después de esta tarde se me han quitado las ganas de ir a la boda", ha dicho, resentida.