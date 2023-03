Yulen Pereira habla sobre la supuesta nueva ilusión de Anabel Pantoja: "Son compañeros de trabajo, hay que llevarse bien"

La ruptura amorosa entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira está en boca de todos. Pero no solo ellos son los protagonistas, pues también está Melania Puntas, la modelo con quien el esgrimista le habría sido infiel, y hasta Omar Sánchez, expareja de la sobrina de Isabel Pantoja, que ha ofrecido su opinión sobre la separación.

Fue en la tarde del martes cuando en Sálvame relacionaron a la que fuera colaboradora de este programa con David Rodríguez, el fisioterapeuta de la familia.

Este joven cordobés de 25 años acompañó a la tonadillera y su equipo en la gira por Estados Unidos y, según recogieron los tertulianos, Anabel Pantoja y quien sería su nueva ilusión han "tonteado" durante su estancia al otro lado del charco.

Sobre este filtreo ha opinado el propio Yulen. Varios medios se encontraban en el domicilio del que fuera concursante de Supervivientes -donde conoció a la que ya es su exnovia- para preguntarle sobre el tema.

"Son compañeros de trabajo, ¿no? Hay que llevarse bien", es lo que el canario ha respondido ante los micrófonos, esbozando en su cara una sonrisa irónica.

Melania Puntas también ha hablado sobre su supuesta relación con Yulen Pereira

Como ya se ha citado, la tercera involucrada en esta ruptura es Melania Puntas. La modelo ha sido relacionada con Yulen Pereira, ya que este habría cometido su infidelidad con ella.

La joven, cansada de las especulaciones, ha ofrecido a través de sus redes sociales un comunicado en el que zanja todas las informaciones que están saliendo sobre una posible relación con el esgrimista.

"Me voy a pronunciar sobre el tema que me habéis adjudicado. Yo nunca he tenido nada que ver con la separación de esta pareja, jamás he tenido nada con Yulen Pereira", fueron sus palabras al respecto.