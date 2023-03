La relación de Anabel Pantoja y Yulen Pereira comenzó cuando ambos participaban en Supervivientes. En ese momento, la 'sobrinísima' estaba casada con Omar Sánchez, que no podía creerse la supuesta complicidad entre su pareja y el esgrimista.

Ahora, Anabel Pantoja ha confirmado a El programa de Ana Rosa su ruptura con Pereira. Ante esto, los reporteros de los diferentes programas de televisión se desplazaron en busca del deportista, que prefirió no hacer declaraciones, aunque sí dio a entender que la ruptura no se había debido a terceras personas.

"Se habla de infidelidad, de una tal Melania, por tu parte. No sé si quieres aclarar algo, si estabais en crisis...", señala la periodista. Sin embargo, Pereira, al escuchar esta suposición, miró directamente a cámara y apuntó: "¡Dejad de inventaros las cosas, por favor!".

Por su parte, desde el plató del matinal de Telecinco, Pepe del Real ha señalado que Yulen no termina de ser claro: "Dice que dejemos de inventarnos las cosas, pero, oye, Anabel ha hablado con este programa y confirma la ruptura". Además, respecto a los rumores de infidelidad, el colaborador ha destacado que estuvo cenando con la joven y "parece que hubo beso".

Leticia Requejo, que ha podido hablar con Anabel, ha explicado: "La decisión la toma Yulen, es una decisión bastante meditada y esto llama mucho la atención de Anabel. Siendo una decisión que él toma con bastante tiempo, ¿por qué lo hace ahora y no antes de irse a la gira de Estados Unidos?". Además, la periodista ha destacado que el motivo que Yulen da a Anabel para terminar la relación es que "ya no siente lo mismo".

"La conversación se mantuvo aquí. De hecho, mientras estaba en Estados Unidos ellos hablan varias veces, tanto es así que se intercambian mensajes, le compra regalos al que todavía era su chico... La sorpresa llega cuando ella aterriza, come con todo el equipo de Isabel Pantoja y cuando se quedan solos, Yulen le comunica su decisión a Anabel", ha agregado Requejo que, además, ha añadido: "Ella está bien, tocada, pero, como dice ella: 'por lo menos sigue viva'. Hundida no está. Ni ella ni el entorno hablan de terceras personas y si lo de Yulen fuese verdad, ella está en un mood que no le interesa nada, no quiere saber nada del concurso de su suegra".