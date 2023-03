La otra boda destacada de la alta sociedad: Amelia Spencer, sobrina de Lady Di, se casa

Se aproximan unos días de bodas en la alta sociedad capitaneadas por el enlace de la princesa Iman de Jordania, que ya celebra su unión con su prometido a la espera de darse el 'sí, quiero' este domingo. Sin embargo, también lo hará este fin de semana Lady Amelia Spencer, la sobrina de Diana de Gales.

La joven, de 30 años, se casa con su novio, Greg Mallet, tras varios años prometidos. Los enamorados, que viven en Londres, ya han puesto rumbo a Sudáfrica, donde tendrá lugar la boda. A ella asistirán, entre otros, Lady Eliza, la gemela de la novia, y sus hermanos Lady Kitty, Louis, vizconde de Althorp, y Samuel Aitken.

La hija del conde Spencer está viviendo un gran momento personal. A principios de año vivió su despedida de soltera junto a sus amigas y, poco después, pudo disfrutar con su futuro marido de una actuación privada de Beyoncé en la inauguración del hotel Atlantis The Royal.

La modelo y Greg se prometieron en 2021 tras 11 años juntos. Se conocieron en la universidad de Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y han vivido una historia de amor muy bonita, tal y como el propio novio ha enseñado en las redes sociales a través de imágenes.

"He hecho algo por ti. Faltan 4 meses para que me case con el amor de mi vida", le escribió junto a unas fotos de sus momentos más importantes. "¡Oh, es tan especial! Te quiero con todo mi corazón, cielo. No puedo esperar para pasar toda la eternidad contigo", contestó Amelia a dicha publicación.

Hasta el momento se desconocen los detalles del enlace. Todo parece indicar que se celebrará en Ciudad del Cabo pues allí vivieron los hermanos Spencer junto a su madre, Victoria Aitken, la primera mujer del conde.

No es la primera boda que vive esta generación de la familia puesto que en 2021 se casó su hermana mayor, Lady Kitty, con Michael Lewis. En esa ocasión la ceremonia fue en Roma y el conde Spencer no asistió, por lo que esto último es una de las dudas de cara al enlace de Amelia.