El entorno de Isabel Preysler responde a las declaraciones póstumas de Laura Boyer: "Se están diciendo cosas que no son verdad"

En los últimos meses, Isabel Preysler ha sido el centro de atención de todas las miradas. Tras conocerse la ruptura de la socialité con Mario Vargas Llosa, han salido a la luz diferentes polémicas en las que ella se sitúa como protagonista. No obstante, el frente más reciente es la entrevista póstuma de Laura Boyer, hija de Miguel Boyer. La celebrity y el ministro de Economía y Hacienda se casaron en 1987 y estuvieron juntos hasta que, en 2014, él murió de un ictus.

El pasado 24 de febrero se conoció la amarga noticia de que Laura Boyer falleció a sus 57 años. Sin embargo, dos semanas antes, ella había concedido una entrevista a la revista Semana en la que aseguraba que, al principio veía a La reina de corazones como su enemiga, pero tras la muerte de su padre pasó a odiarla.

Lo cierto es que la madre de Tamara Falcó no ha querido pronunciarse al respecto, ya que, en sus palabras, "no estaría bien" que ella respondiera a esa entrevista cuando Laura ya no está. "Me ha dolido, claro que me ha dolido... Las cosas no fueron así, ni mucho menos. Evidentemente, ella quería hacerme daño, pero hay que perdonarla", expresó a ¡Hola!

Después varios días de hacerse públicas estas declaraciones, la revista se ha puesto en contacto con el entorno de la socialité con el fin de esclarecer esta polémica. Según los testigos de primera mano de la ya citada publicación, "se están diciendo cosas que no son verdad. Y lo peor es que lo ponen en boca de una persona ya fallecida y no se puede rebatir a una persona que ya no está", exponía el abogado desde hace más de 30 años de Isabel, Javier Ruíz Paredes.

Para Ruíz Paredes, la partición de la herencia realizada por Miguel es de las más comunes en los matrimonios. "A la viuda, el usufructo que legalmente le correspondía, además del tercio de libre disposición; y a sus tres hijos los dos tercios restantes de la herencia, a partes iguales, sin mejoras ni diferencias entre ellos" explicó a la revista.

El abogado de la celebrity confesó que tras conocerse la enfermedad del ministro hubo una gran cantidad de gastos que se destinaron a su rehabilitación. Tanto es así, que "el dinero que tenía Miguel se fue gastando" y, finalmente, Isabel tuvo que hacer frente a las cuentas pendientes. "Ella me pidió que comunicara al albacea que sacara los gastos de recuperación pagados por ella. Nunca quiso que se los devolvieran y nunca los reclamó", expuso el abogado.

Laura Boyer renunció a su herencia, supuestamente, porque tenía que pagar las deudas que había dejado su padre. No obstante, Ruíz Paredes aclaró que "los únicos gastos que figuraron en la partición fueron los relativos a la propia herencia". En palabras del jurista, la hija de Boyer "no se llevó nada porque renunció a la herencia" a su juicio, "mal asesorada".

"A Laura le correspondía un busto de Mariano Benlliure. Creo que tiene una buena cotización en el mercado del arte. Pero, además, a cada heredero le correspondieron más de dos mil libros, entre otros bienes", detalló el abogado.

Por otro lado, Ruiz contradijo las declaraciones de la hija de Elena Arnedo en las que tacha de fría y calculadora a la celebrity. "Puedo dar fe de que es todo lo contrario. Además de cercana y amable es una persona extremadamente generosa y desprendida. Me consta que Laura fue a pedirle ayuda en alguna ocasión e Isabel le ayudó en lo que pudo", desveló el jurista.

Purificación Pujol, abogada de la familia Boyer, dejó claro que "el señor Boyer dejó todo perfectamente establecido. Isabel, simplemente, obedeció la voluntad del testamento. No decidió de nada porque no podía".

En lo que respecta a la casa de Puerta de Hierro, Pujol confesó que Isabel pagó la parcela y luego la casa. "Se puede demostrar ya que así figura en el registro. Todo el mundo sabe que Miguel no era un hombre rico", afirmó la abogada.

"Isabel es exquisita, generosa, y es injusto que esto ocurra. No creo, de verdad, que se lo merezca. Me consta que cuando Isabel pudo atendió a Laura y también cuidó de que se integrara en la familia", expresó Purificación Pujol al respecto de las declaraciones póstumas de Laura Boyer.