La entrevista póstuma de Laura Boyer en la que arremete contra Isabel Preysler: "Alejó a mi padre de nosotros. La odiaba"

El pasado 24 de febrero, Laura Boyer, hija del que fuera ministro de Economía y Hacienda del Gobierno de Felipe González, Miguel Boyer, y de la médica, política y escritora Elena Arnedo, fallecía a los 57 años.

Poco se sabía de la vida personal de Boyer, que prefirió mantenerse al margen de la esfera pública, al igual que su hermano Miguel, pese a que su padre, tercer marido de la socialité Isabel Preysler, sí fuera durante años uno de los grandes nombres del foco mediático.

La separación de sus padres fue un golpe duro en su vida, tal y como ella desveló en la intimidad. Ni ella ni su hermano Miguel mantuvieron una relación cercana con Preysler, así como tampoco fueron especialmente cercanos a su hermana, Ana Boyer.

Precisamente de la madre de Tamara falcó habló largo y tendido en su última entrevista en vida, que este miércoles publica Semana. "Isabel alejó a mi padre de nosotros", aseguraba Laura.

"Al principio Isabel Preysler era mi enemiga. Cuando murió mi padre pasé a odiarla", admitía. Así, aseguraba que había tenido "relación con Isabel", pero "con muchísima hipocresía". "En mi opinión, ella no le cuidó nada, puso gente para hacerlo". Sin embargo, contaba: "No soy rencorosa, pero tampoco soy quien debe perdonar a Isabel. He llegado a comprenderla".

Laura, sin embargo, sentía cosas diferentes hacia los hijos de la celebrity. "Chabeli, Tamara y Enrique me caen fenomenal. Con Julios José tuve menos trato".