Laura Escanes, Sara Carbonero, Chenoa, María Patiño... Los mensajes de las famosas en el Día Internacional de la Mujer

Este miércoles 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, donde se reivindica la lucha de las mujeres por la igualdad real. Una lucha que sigue siendo necesaria y que ha llevado a las ciudades a movilizarse en distintas marchas, pero también que ha llenado las redes sociales de proclamas y lemas tanto de usuarias anónimas como de famosas.

"8M2013", "8Marzo", "Igualdad", "Feliz 8M" o "SomosMuchoMás" son hashtags que se han convertido en trending topic en Twitter este miércoles, así como el nombre de Irene Montero, ministra de Igualdad, y otras frases con "8M".

Y no es para menos, pues este miércoles son muchos los mensajes que, a la espera de la celebración de la manifestación, que en Madrid serán dos, se están publicando en redes para visibilizar esta lucha.

Feliz día mujeres bellas y maravillosas ❤️ seamos las protagonistas de nuestra propia vida 😉🥰😘😘💋#DiaInternacionalDeLaMujer #DiaDeLaMujer #8M2023 pic.twitter.com/d1lDW02upJ — Chenoa (@Chenoa) March 8, 2023

Chenoa ha sido una de las tuiteras que ha usado su perfil para escribir una proclama por esta fecha. "Feliz día, mujeres bellas y maravillosas. Seamos las protagonistas de nuestra propia vida", ha publicado.

La ausencia de solidaridad de algunas mujeres q sólo destacan su lucha por los derechos en el pasado me provocan rechazo. Me gustan las mujeres q comparten su experiencia y cogen de la mano a las más jóvenes.#8Marzo — Maria patiño (@maria_patino) March 8, 2023

"La ausencia de solidaridad de algunas mujeres que solo destacan su lucha por los derechos en el pasado me provocan rechazo", ha escrito María Patiño. "Me gustan las mujeres que comparten su experiencia y cogen de la mano a las más jóvenes".

Otras famosas también han utilizado Instagram para publicar, con hashtags del 8-M, distintos corazones morados o mensajes relacionados con el Día Internacional de la Mujer.

Es el caso de Sandra Barneda, que ha publicado en sus stories una gran pancarta con un lazo morado, o Nagore Robles, que ha compartido un vídeo con distintos datos estadísticos que muestran la desigualdad de la mujer.

Por su parte, Julia Otero ha compartido fotos con las invitadas que irán este miércoles a su programa especial por el 8-M: Rocío Carrasco, las actrices Jedet y Leticia Dolera o Raquel Orantes, hija de Ana Orantes.

Sara Carbonero también ha publicado en sus stories otro mensaje por este día tan importante: "Sé la mujer que le arregla la corona a otra mujer sin decirle al mundo que estaba torcida".

Y Laura Escanes ha compartido no solo los corazones morados de seguidoras como las influencers Violeta Mangriñán y Carla di Pinto, sino que también ha publicado un mensaje para defender la importancia del 8-M.

'Stories' de Laura Escanes y Sara Carbonero. INSTAGRAM

"Pienso en todas las mujeres que se encuentran en situaciones complicadas para poder tener una vida", ha escrito la joven. "Hace unos años yo era de las que felicitaba el día de hoy e incluso había participado en alguna campaña de publicidad supuestamente feminista. No me avergüenza decirlo porque, gracias a haberlo hecho, también he abierto la mente y he entendido por qué no lo haría hoy".

"Creo que las mujeres son increíbles por ser capaces de mostrar lo que sienten", ha proclamado la actriz de Hollywood Gal Gadot.

Y presentadoras de televisión como Susanna Griso, Ana Rosa Quintana y algunas de sus reporteras han hecho lo propio en sus respectivos programas vistiéndose de morado, portando un lazo y lanzando distintos mensajes.