Urgencias vacías y visitas sin respuesta tras el ciberataque al Hospital Clínic: "No puedo esperar más"

El ciberataque que recibió el Hospital Clínic de Barcelona sigue causando estragos en el centro sanitario. Este lunes, el Departamento de Salud anunció que no saben cuando se volverá a trabajar con normalidad, pero que a partir de este martes se empezaría a recuperar entre el 40 y 50% de procedimientos de quirófanos y un 10% de las consultas externas. Las urgencias, en cambio, permanecerán cerradas y los pacientes serán derivados a hospitales cercanos.

Y eso es lo que le ha pasado a Jorge Bueno, paciente recurrente del Clínic. Hace unos años le hicieron un trasplante de hígado y desde entonces acude siempre al mismo hospital. Este martes, Jorge ha ido a urgencias para que le examinaran un dolor en la pierna izquierda que lleva sufriendo varios días, pero una de las consecuencias del ciberataque es que afecta a radiografías, entre otros procedimientos, por lo que no le han podido atender y ha sido derivado a otro centro hospitalario para que lo visiten. “No había nadie en urgencias, estaba todo vacío, no funciona nada”, ha dicho en declaraciones a 20minutos.

El director médico del Hospital Clínic, el doctor Antoni Castells, ya avisó a principios de semana que el problema afectaba a radiografías, analíticas o a procesos que requieren un trabajo “manual más laborioso”.

Visitas sin respuestas

A pesar de que este martes muchos pacientes han podido acudir a su visita médica, las experiencias no están resultando del todo satisfactorias. Emilia Fernández tenía programada la revisión de su marcapasos para hoy, la han podido visitar, pero le ha servido de poco. Los doctores no han podido consultar su historial médico y tampoco han podido añadir ningún dato nuevo.

Lo mismo le ha pasado a Susana, que ha ido hoy a recoger los resultados de una analítica. Al entrar a consulta le han comunicado que no podían abrir los documentos con los resultados y por lo tanto, al tratarse de un asunto urgente, le han pedido que esperase para poder repetirle el análisis y extraer los resultados manualmente.

La situación era parecida a pocos metros, en el CAP Casanova, otro de los centros sanitarios afectados por el ciberataque del pasado domingo. Al depender del CAPSBE (Consorci d'Atenció Primària de Salut Esquerra), tanto este ambulatorio, como el de Borrell y les Corts, tienen serias dificultades para trabajar con normalidad.

Los pacientes que han podido ser visitados este martes, han explicado a 20minutos que les han dado pocas respuestas y que "todo se hacía a papel".

Todo a papel

Teresa García ha acudido hoy a la recepción de consultas externas para pedir que le adelanten una operación urgente que tiene programada. "No puedo esperar más" ha explicado. Pero desde recepción le han avisado de que por el momento es imposible reprogramar visitas u operaciones porque no tienen ningún tipo de conexión con los historiales médicos de los pacientes.

"Me dicen que vaya llamando a este número", ha dicho mientras enseñaba una tarjeta que le han entregado en el interior. Según la mujer, le han pedido que vaya llamando al centro para ver si se ha podido solucionar el incidente.

La tarjeta que le han entregado a Teresa García MIQUEL TAVERNA

Se reactivan los procedimientos en quirófano

Los procedimientos en quirófano se han empezado a reactivar desde este martes, tal y como anunció Salud. Una enfermera del Clínic, que ha preferido mantener el anonimato, ha explicado a 20minutos que en estos momentos están intentando hacer dos operaciones por la mañana y otras dos por la tarde, siempre las más sencillas, debido a la falta de conexión a los sistemas.

"Todo lo hacemos en papel. Luego este papel se queda archivado a la espera de que se pueda introducir todo en los ordenadores, por ahora es como estamos funcionando" ha dicho.

En cuanto a las personas ingresadas en el hospital, este mismo testimonio ha declarado que solo tienen los datos de aquellos pacientes que estaban ya internados desde el sábado. "Tenemos sus historiales porque estaban impresos en planta. A los ingresos de hoy les vamos preguntando antecedentes familiares, alergias, enfermedades previas,...", ha añadido.