La indirecta de Anabel Pantoja a Melania Puntas, la que sería la nueva pareja de Yulen Pereira

El pasado domingo, el programa Fiesta sacó a la luz el fin de aquella historia de amor que empezó entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira en Supervivientes. Según afirmó el espacio de Telecinco, el motivo sería una supuesta infidelidad por parte del deportista.

La hija de Bernardo Pantoja se encontraba de viaje acompañando a su tía Isabel durante su gira por América. Aunque la experiencia, y su papel como asistenta oficial, fue todo un éxito, la realidad que le esperaba en España era de lo más amarga. Según aseguró el periodista Jorge Moreno en Fiesta, la supuesta infidelidad por parte del esgrimista ocurrió durante la gira.

La gran amiga de la influencer, Amor Romeira, también desveló en el espacio que Anabel no "sabía nada" de lo que estaba ocurriendo hasta su regreso a Madrid. "Cuando yo la llamé fue cuando ella descubrió el percal. Anabel volvió de América con la ilusión de encontrarse con su novio y su novio va y la deja", expresó y añadió que Yulen "llevaba todo el mes de febrero planeando cómo dejarla cuando volviera".

No obstante, según aseguró la revista Semana, aunque el deportista llevaba tiempo meditando su desenlace, no había tomado la decisión hasta ahora por no perjudicar el fichaje de su madre, Arelys, en el reality de Supervivientes.

Este lunes, Anabel Pantoja confirmó en El programa de Ana Rosa su ruptura con Pereira. Por su parte, el esgrimista prefirió no hacer declaraciones a los reporteros de los diferentes programas de televisión, aunque sí dio a entender que la separación no se había debido a terceras personas.

Leticia Requejo explicó en el mismo programa que "la decisión la toma Yulen. Es una decisión bastante meditada y esto llama mucho la atención de Anabel. Siendo una decisión que él toma con bastante tiempo" y añadió que el motivo que Yulen da a Anabel para terminar la relación es que "ya no siente lo mismo".

De lo que no cabe duda es que Anabel está pasando por unos días duros tras su ruptura. Sin embargo, ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que, al parecer, se dirige a la supuesta actual pareja de Yulen, Melania Puntas.

La prima de Chabelita siempre se ha sentido orgullosa de su silueta. Tanto es así que en cada vez que tiene la oportunidad presume de sus curvas. En esta ocasión, la sobrina de la tonadillera ha apostado por una imagen al natural, en la que ha exaltado su figura y sus medidas: 102 para su busto, 95 para su cintura y 120 para sus caderas.

'Stories' de Anabel Pantoja y Melanie Puntas en las que presumen de su figura. INSTAGRAM / anabelpantoja00 y itsmelaniepuntas

Según Semana, la instantánea publicada en stories va dirigida a Melania, quien minutos antes publicó una fotografía en la que también se mostraba su silueta. Anabel parece contestar a la imagen de la modelo, que ostenta al título de Miss Elite Spain 2023, con una fotografía similar en la que se muestra tal y como ella es.