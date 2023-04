Cómo conseguir que nuestro perro no se coma todo lo que encuentra en el suelo durante los paseos

Cuando compartimos nuestra vida con un perro nos enfrentamos a muchas situaciones que debemos saber gestionar adecuadamente, en cuanto a su educación se refiere. Uno de estos problemas es conseguir que nuestro compañero de cuatro patas no se lleve a la boca todo lo que encuentra.

Durante los paseos, nuestros perros deben olfatear, es decir, debemos permitirle ir con el morro agachado husmeando todo aquello que les apetezca, ya que es la forma que tienen de conocer el mundo y de obtener información.

No obstante, esto no quiere decir que les dejemos acercarse a todo, ya que algunas de las cosas que pueden encontrarse pueden ser peligrosas. Por ejemplo, si vivimos en un entorno natural, deberemos tener cuidado con los insectos o animales más pequeños para evitar picaduras.

Por otro lado, si estamos en un entorno más urbano, debemos prestar atención a objetos como cristales rotos y, también a posible comida que pueda haber por el suelo, ya que no podemos permitir que nuestro perro la devore.

¿Y si nuestro perro se come todo lo apetecible?

Si tenemos un perro que alita de pollo del KFC que encuentra en el suelo, alita que se lleva a la boca, puede significar que haya un problema de alimentación. "Este problema tiene dos orígenes diferentes, uno es la ansiedad por separación y el otro es que el perro pase hambre", afirma Sonia Losada, profesora en activo del curso profesional de Educación canina y Adiestramiento de l’Escola d’oficis de Catalunya y conocida como Xila's Training.

"La ansiedad por la comida a veces la provocamos nosotros al darle la ración de pienso estricta, a una hora determinada y después quitársela; mientras que si el perro pasa hambre, puede ser porque no le demos suficiente cantidad", explica. "Además, si el perro ve la comida y te anticipas a quitársela, esto va a provocar que todo lo que vea lo quiera devorar rápidamente".

En este sentido, Losada explica que lo primero que debemos hacer es darle algo más de comer, una solución que a veces no tenemos en cuenta, y puede ser la solución fácil ya que, si un perro come lo que necesita, no tendrá la necesidad de comerse cosas que encuentre por el suelo durante los paseos, o incluso de abalanzarse sobre nuestros platos en casa.

En los casos en los que ya convivimos con este problema, lo que debemos conseguir es que el perro vea el alimento y dedica no comerla. "Siempre que nuestro perro vea comida y no la devore, le damos algún premio", aconseja la educadora canina. "Si coge algo con la boca le pedimos que lo suelte y, si nos hace caso, le volvemos a dar un premio".

Siempre que nuestro perro vea comida y no la devore, le damos algún premio y, si coge algo, le pedimos que lo suelte premiándolo de nuevo si lo hace

"También puede ayudarnos ofrecerles algo mejor en el momento que ya tienen algo en la boca, ya que si tiene algo pero le mostramos su chuche favorita, por ejemplo, preferirá la chuche", comenta Losada. "Lo que no podemos pretender es que el perro prefiera un grano de pienso en vez de unas lonchas de jamón".

En su curso de rechazo de comida del suelo, la educadora canina explica que esta conducta hay que trabajarla y que, con las pautas necesarias en un mes o dos nuestro perro ya habrá aprendido a no ir comiendo alimentos del suelo durante los paseos.

"Yo suelo recomendar practicar en casa con alimentos seguros, practicando en sesiones de cinco minutos a lo largo del día", añade Losada. "Una vez lo dominemos podemos probarlo en la calle, llegando el momento en el que no nos serán necesarios premios a cambio".

Por supuesto, mientras que nuestro perro siga comiendo cosas que encuentra, tendremos que prevenir. "Debemos evitar zonas en las que sepamos que hay alimentos que pueda querer nuestro peludo hasta que éste decida rechazarlas y, si aún así nos vemos en la situación, optar por ofrecerles algo mejor para que lo escupan y prefieran comer lo que les estamos mostrando", concluye la especialista en conducta canina.