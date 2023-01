Paseos sin tirones: "Si el perro establece una mala relación con la correa, puede desembocar en problemas de comportamiento

Uno de los problemas más comunes a la hora de sacar a pasear a nuestros perros, especialmente cuando son cachorros y cuando tienen un tamaño grande, es que tiren de la correa y nos arrastren tras ellos cuando olisquean algo que les interesa o ven a otro can al otro lado de la calle y quieren acercarse.

Este comportamiento es algo natural de los perros, si lo pensamos, ellos simplemente ven algo que les llama la atención y quieren dirigirse hacia ello, pero la correa y el arnés se lo impide. Por esto es importante que todo tutor sepa, como base, que para ellos, este instrumento (la correa) es algo completamente antinatural y no es algo que gestionen de forma innata.

Así lo asegura Anika Rytel, educadora canina de Perros y Punto (antes Mascotas Urbanas). "El perro no es que aprenda a andar con la correa o aprenda a tirar o no tirar, en su vida, no conoce este accesorio y de repente, un día, llega el ser humano y le pone una cosa al cuello, lo que le provoca un poco de tensión cuando huele algo, quiere acercarse y no puede", explica.

"Depende de cómo nosotros les dejemos gestionar la correa en los primeros momentos en los que tiene contacto con la misma, tendrá una asociación mejor o peor con este accesorio", añade Rytel.

Por qué un perro tira de la correa

Debemos pensar que la correa es el elemento más importante de la vida de nuestros perros, ya que van a tener que convivir con ella y lidiar con ella todos los días de su vida. "Si establece una mala relación con la correa, automáticamente esto puede desembocar en problemas de comportamiento como miedos, reactividad o incluso agresividad)", advierte la educadora canina.

"Pensad que lo que sienten ellos es como si nosotros estuviéramos andando en el día a día por la calle y alguien estuviera constantemente tirando de nuestra sudadera sin ningún patrón lógico", compara Rytel. "Hace que el paseo sea desagradable y, lo peor de todo, es que el perro no tiene la capacidad de considerar si es desagradable o no, no puede entrar en este tipo de reflexiones".

Según la educadora canina, con esto lo que generamos es tensión en el estado de ánimo del perro, quien desconoce lo que es un paseo perfecto, porque no lo ha vivido nunca. "Es algo muy importante, todo el mundo debería hacer un curso para enseñar al perro a caminar con la correa sin tensión", comenta Rytel.

Todo el mundo debería hacer un curso para enseñar al perro a caminar con la correa sin tensión

Lo más importante que debemos saber es que, si nuestro perro tira es porque se lo hemos enseñado, no es algo que aprenda solo. "En una situación en la que se le pone una correa, quiere hacer algo (saludar a otro perro u oler algo), tira de la correa, tensándola en una dirección donde quiere ir, los humanos cedemos con el brazo y le acompañamos", cuenta.

"Esto es un error, porque así aprenden a que si quieren ir a un sitio, en el momento que hay tensión, consiguen que nos movamos y avancemos detrás suya", añade Rytel. "De forma involuntaria les estamos enseñando que tirar es lo adecuado".

Tres consejos para evitar los tirones

Pero entonces, ¿cómo evitamos que nuestro perro tire de la correa? El primer consejo que nos ofrece Rytel es que el animal no puede salir por la puerta de casa ya con tensión, jadeando y tirando de la correa. "Tenemos que darle el tiempo necesario para que se relaje", recomienda.

"Por otro lado, debemos premiarle por estar cerca nuestra y caminar a nuestro ritmo, con la correa destensada", aconseja la educadora canina. "Así van asociando ese comportamiento a algo positivo, mientras que si tiran, no les premiamos y entiende que no deben repetirlo".

Si el perro tensa, nos paramos en seco y cuando destensa, avanzamos. Tenemos que seguir ese juego

Por último, no debemos permitirles tirar o hacer que consigan lo que quieren a través de la tensión de la correa. "No debemos avanzar detrás de ellos porque esto reforzará el comportamiento del perro y creerá que lo está haciendo bien", explica.

"Debemos avanzar cuando el perro destensa la correa. Es decir, si el perro tensa, nos paramos en seco y cuando destensa, avanzamos. Tenemos que seguir ese juego hasta que entienda que si tira de la correa no va a conseguir lo que quiere, mientras que si va a nuestro lado, sí", concluye Rytel.