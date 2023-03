El PP aconseja a Sánchez asumir que el 'caso Mediador' se lo puede "llevar por delante" como con los ERE de Andalucía

El Partido Popular continúa sacándole punta al 'caso Mediador', la presunta trama de corrupción que salpica a un exdiputado socialista por haber negociado presuntamente con empresarios supuestas mordidas a cambio de favorecerles con contratos públicos, que se cerrarían en fiestas privadas con prostitutas y drogas.

Los populares, en la oposición desde 2018 precisamente por corrupción, dicen no sorprenderse por este caso del que aún solo se conoce "la punta del iceberg", como apuntó recientemente el presidente Alberto Núñez Feijóo. Porque "esta trama tiene un paralelismo claro con los ERE de Andalucía", ha advertido el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, que vivió de cerca este caso.

Así, el PP aconseja a Sánchez que asuma que el 'caso Mediador' se lo puede "llevar por delante" y cese en su empeño por desviar la polémica a otra trama de corrupción aún abierta que salpica al PP. Pese a que el 'caso Kitchen' esté pendiente de ser enviado a juicio desde que se abrió en 2018, Bendodo confía en que "no hay caso [de corrupción] que tape al 'Tito Berni'".

No obstante el PP no pone la mano en el fuego por que algún diputado popular pueda estar involucrado en la trama dado que, al menos, el presidente del Partido Popular de Canarias, Manuel Domínguez, haya admitido haberse reunido con el 'conseguidor' del caso Mediador. Ante la pregunta de si el PP tiene plena seguridad de que no hay populares involucrados en el 'caso Mediador'?, Bendodo ha respondido que "esta trama es del PSOE" y que "ya intentaron implicar" al Gobierno del PP en los ERE de Andalucía "y no lo consiguieron".

Con todo ello, la oposición exige a Pedro Sánchez que dé todas las explicaciones y sobre todo que diga desde cuándo conoce esta trama y "si tuvo información privilegiada porque 14 días antes de que estallara el casos se produjeron las primeras dimisiones y cesiones. El coordinador también ha exigido conocer si el PSOE apoyará la comisión de investigación registrada en el Congreso.