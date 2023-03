El PP pide una comisión en el Congreso para investigar el 'caso Mediador': "No hay motivo para que algún partido no lo apoye"

El Partido Popular ha registrado este miércoles en el Congreso una comisión de investigación sobre el 'caso Mediador', el reciente escándalo que "afecta de lleno al PSOE" y que, según denuncia el PP, Pedro Sánchez trata de "ocultarlo" para "protegerse así mismo". Así, la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, ha explicado por qué el equipo de Alberto Núñez Feijóo ve "más necesaria que nunca" esta investigación: "Para que se diriman las responsabilidades políticas de corrupción socialistas que está llena de mordidas, drogas y mujeres prostituidas".

Por ello, la también secretaria general del PP ha instado al resto de grupos a que voten a favor. "No hay motivo para que algún partido político no no lo apoye", ha advertido tras reunirse la sede del partido con los grupos parlamentarios del PP en el Congreso, el Senado y el Parlamento Europeo para abordar el nuevo caso de presunta corrupción por el que está siendo investigado el ya exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo por delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y pertenencia a grupo criminal organizado.

Este martes, ERC, Cs y PDeCAT avanzaban su disposición a apoyar una comisión de investigación. La portavoz popular ha justificado sus propios tiempos alegando que el PSOE pudo haber respondido a las preguntas que lanzó la diputada popular Belén Hoyo durante la jornada de este martes. "Ayer esperábamos explicaciones por parte del PSOE y vimos lo contrario: cuanto más se conoce del caso, más opaco se vuelve" el partido de Pedro Sánchez.

Según las últimas publicaciones, diputados socialistas habrían captado a empresarios con la promesa de otorgarles privilegios en materia de contratación pública. Para negociar las mordidas se reunirían primero en los despachos que dirigentes socialistas tienen en el Congreso de los Diputados y, después, continuarían las negociaciones en fiestas privadas -también en tiempos de confinamiento por la pandemia- con prostitutas y drogas que correrían a cuenta de los empresarios.

Por el momento, ha habido trece detenidos, pero sólo uno ha ingresado en prisión. El equipo de Pedro Sánchez dice desconocer si hay más diputados involucrados, pero el PP lo cuestiona. "Parece que el PSOE ya lo sabía y ha tratado de minimizar los daños y no investigar lo sucedido. Porque ya en 2022 dirigentes socialistas en Canarias eran cesados o dimitían por falta de confianza o por asuntos personales".

Así, Gamarra ha recordado que en junio de 2022 se cesó director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, Taishet Fuentes, "curiosamente implicado en esta trama criminal", o que el el 31 de enero de 2023 dimitía el director de Deportes del Cabildo de Tenerife, Ángel Pérez, "el origen de la investigación policial". Por ello, el PP considera "muy difícil de creer" que Pedro Sánchez no conociera la trama cuando estaban dimitiendo y siendo cesados miembros del PSOE en Canarias.

En la solicitud de comisión de investigación, el PP denuncia que el exdiputado Fuentes Curbelo "pedía el 'impuesto' a cambio de sus servicios a los empresarios utilizando como sede de sus operaciones delictivas las instalaciones y su despacho oficial del Congreso, incluyéndose también en las visitas de esos empresarios para cerrar sus tratos presuntamente corruptos, todo ello para dar apariencia de seriedad al negocio y como demostración de poder del ya investigado".

Según destaca el PP, el ámbito de operaciones de la trama "no se limita solo a la comunidad autónoma de Canarias", sino que "según se van conociendo datos de la investigación, diversos ministerios también estarían salpicados por la sospecha".

De este modo, los populares consideran "imprescindible investigar y llegar hasta las últimas consecuencias en este asunto, que el Grupo Socialista pida perdón por haber mancillado la función del Poder Legislativo, en la sede de la soberanía nacional, y que se identifique a todos los miembros de su grupo beneficiados y partícipes en esta trama de corrupción".

La comisión de investigación, dice el PP en su solicitud, debería "investigar y determinar, en su caso, la existencia de responsabilidades políticas", tanto en el seno del PSOE como del Grupo Socialista y del Gobierno, "ya que hasta ahora no se ha conocido ninguna investigación interna supuestamente ordenada por el presidente Pedro Sánchez".