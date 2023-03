El momento de la composición es uno de los más trabajosos para los artistas que, en muchas ocasiones, utilizan sus experiencias personales para plasmar en temas musicales sus emociones y sensaciones. Sin embargo, en ocasiones, con o sin intención, toman la melodía o los versos de otras canciones.

Este ha sido el caso del cantautor asturiano Danny Daniel que, este miércoles, ha contactado en directo con En boca de todos para contar cómo le avisaron de que el grupo Gipsy Kings había plagiado su tema Por el amor de una mujer, al que ellos habrían titulado La Dona.

"Es un plagio", ha destacado Nacho Abad, apuntando que "hay una sentencia de un juzgado francés" que lo afirma. Por su parte, el cantautor ha señalado que compuso el tema en 1973 y la registró en la SGAE en 1974, cuando la grabó. Sin embargo, los Gipsy Kings 'compusieron' La Dona en 1982: "Yo me enteré en 1992. Un amigo me llamó y me dijo: 'Danny, ¿tú sabes que los Gipsy Kings han cantado Por el amor de una mujer?'. Y yo le dije que no, así que me dijo que fuera a comprar el CD Alegría. Al llegar a casa, lo escuché y vi en el corte 3 la canción La Dona. Evidentemente, me quedé congelado. No pensé lo que se venía".

"Compré el CD titulado Alegría y fui a ver a Teddy Bautista, que en ese momento era el presidente de la SGAE. Le dije que le llevaba un regalo y que pusiera el corte 3. Cuando empezó el audio, con tres o cuatro compases, lo paró y me dijo: 'Estos hijos de puta nos la han vuelto a meter otra vez'. Le pregunté por qué me decía eso y me dijo que porque ya lo habían hecho con El príncipe gitano y la canción Obi Obá. Dijo: 'Es un juicio que perdimos, pero no te preocupes porque en este momento te vamos a defender con contundencia y esa canción volverá a tu corazón'", ha comentado el cantante.

Así, la SGAE encargó un informe pericial que tardó cuatro años en hacerse: "Teddy metió el CD en un cajón y no lo sacó hasta 1996, cuando Ramón Arcusa de El Dúo Dinámico le preguntó qué pasaba con ello. En el año 1996 fue cuando hicieron la demanda, directamente, a los Gipsy Kings y a su discográfica".

No obstante, el músico ha agregado: "El juicio duró 17 años. No puedo entender cómo hay que esperar 17 años para reconocer que La Dona es una copia de Por el amor de una mujer. El juicio fue un auténtico desastre porque no hicieron nada. No reclamaron los derechos ni ningún daño económico. Los culpables de eso son la SGAE y Warner Chappell".

"¿Cómo se puede entender que yo haya recibido 49.000 euros, que fue lo que me perteneció a mí, cuando había unos señores que han vendido 25 millones de copias en el mundo entero. Han hecho 25 álbumes y en 17 de ellos está La Dona. Los derechos de esa canción y de esos discos vendidos han ido a los bolsillos de los Gipsy Kings, no a mis bolsillos. Estamos luchando contra esto desde hace más de 20 años. Estamos destrozados, yo siento que me voy a morir y nunca voy a conseguir esto. Es una cosa increíble", ha explicado Danny Daniel.

Nacho Abad ha apuntado que el juicio por los derechos de la canción tendrá lugar el próximo martes 7 de marzo en Madrid: "Te voy a desear toda la suerte". Finalmente, el compositor se ha despedido del matinal entonando una parte de Por el amor de una mujer.