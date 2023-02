Tania Llasera, sobre las 'gurús' de maternidad en redes sociales: "No se habla de las diferentes etapas de las madres"

Tania Llasera siempre ha sido sincera en todo lo respecto a sus opiniones. Por ello, no se esconde en dar su opinión sobre los temas que más le duelen y le afectan de cerca, como son la maternidad y la gordofobia.

Sin embargo, las últimas declaraciones de la presentadora han dejado a todos sus seguidores con la boca abierta. "Estoy un poco enfadada con la maternidad", ha empezado a narrar en su cuenta de Instagram.

Y es que la presentadora siente que las redes sociales ejercen demasiada presión sobre cómo comportarse con los hijos: "Veo mil reels de cómo hablar con ellos en positivo y nos dicen cómo tenemos que ser madres. No digo que eso esté mal. Eso está bien, pero llega un punto en que te hartas de que te digan cómo tienes que ser madre".

"Se habla de las distintas etapas de los niños, pero no se habla de las distintas etapas de la maternidad. Ya hablé de esa cueva de lactancia en la que te encuentras sola. Ahora estoy en la fase de estar negociando todo el tiempo con mis hijos y es agotador negociar con ellos y repetirles que se pongan los zapatos, que se laven los dientes...", se ha sincerado la televisiva.

Aunque, la confesión que realmente ha incendiado su bandeja de comentarios ha sido cuando ha hablado sobre sus "malos días": "Hay tanto que decir, la maternidad es muy bonita pero muy dura y muy larga. Hasta el día que te mueras vas a ser madre, ya no vas a volver a ser la Tania de antes".

Y es que ha asegurado que, a veces, se siente culpable por como trata a sus hijos: "Grito, me pongo nerviosa... Últimamente, me da hasta vergüenza decirle, les agarro del pelo, no les hago daño, pero ya saben que tiene que moverse para lavarse los dientes... Me siento supermala madre...".

Estas palabras han hecho que muchas madres la critiquen, aunque también ha recibido el apoyo de mujeres que, como ella, a veces "no pueden más".