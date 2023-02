Verdeliss denuncia la discriminación que sufren las madres por viajar con sus hijos: "Se trata de fobia a los niños"

Verdeliss es conocida en redes por hablar si tapujos sobre su maternidad y su día a día junto a sus hijos. Por eso, no ha dudado y se ha posicionado a cerca de cómo es viajar con pequeños. Y es que, recientemente, a una madre le prohibieron viajar en tren con sus cuatro hijos, una situación que la influencer no ha podido dejar pasar.

La que fuera concursante de Gran Hermano VIP ha asegurado que se trata de "fobia a los niños", y que ella misma la ha sufrido en varias ocasiones. Así lo ha narrado a través de las stories de su cuenta de Instagram. Según ha contado, no entiende como es posible que no la dejaran pasar si había comprado los billetes con la excusa de que, en caso de emergencia, "no podría hacerse cargo de ellos".

"Se merece una reclamación. Yo no creo que se trate de una fobia a las familias numerosas, sino más bien de un adultocentrismo... ¡De una fobia a los niños!", ha asegurado muy convencida. Y es que, la de Pamplona también ha vivido experiencias que, sin llegar a esos extremos, fueron parecidas: "En su momento me quedé con ganas de contarlo porque estaba ofuscada".

Verdeliss ha reflexionado sobre el caso. Verdeliss / INSTAGRAM

De esta manera, ha empezado a relatar cómo, al igual que esta mujer, sufrió discriminación en un viaje de Barcelona a Madrid. En su caso, no le permitieron comprar los billetes: "Me dijo literal que como iba acompañada de un bebé estaba prohibido el acceso a menores. Luego mirando la web, vi que era un vagón exclusivo para el silencio".

De esta manera, ha defendido el derecho a las familas con niños pequeños de poder viajar en transporte público como cualquier otro viajero. Además, ha asegurado que investigará más sobre el caso para poder ofrecer a las madres facilidades para moverse con sus bebés sin sufrir discriminación.