Pilar Alegría: "La medida que más garantiza la igualdad de oportunidades son las becas"

El reparto de 2.500 millones de euros en becas para estudiantes es una de las medidas estrella del Gobierno en este 2023. "Es la medida que más garantiza la igualdad de oportunidades", dice una de sus artífices, Pilar Alegría (Zaragoza, 1977), en una entrevista con 20minutos. Ministra de Educación desde julio de 2021 y portavoz del PSOE desde ese mismo mes, pero del año siguiente, ha tratado de rebajar los decibelios en las cuestiones educativas del país. Lo pide también para dentro del Gobierno, aunque presume de la hoja de servicios de PSOE y Unidas Podemos. Sobre el 'caso Mediador', asegura que su partido será "contundente" con la corrupción.

Ha seguido siempre la máxima del consenso. ¿Velar por el acuerdo no implica a veces renunciar?El acuerdo en materia educativa es imprescindible. La educación tiene que dar respuesta a una sociedad plural y diversa como la nuestra. Echar mano del acuerdo, del diálogo, del debate… es una herramienta básica para conseguir algo fundamental en el ámbito educativo como es la estabilidad. Las leyes que hemos ido aprobando han salido con el voto de un número muy importante de diferentes grupos políticos, y estamos trabajándolas de la mano con las comunidades. El clima que percibo, más allá del ruido, es de buen entendimiento.

¿Se llegaron a plantear un Pacto de Estado de Educación?Es un objetivo al que no podemos renunciar. Arrancar con una propuesta maximalista es mucho más complejo. Pero se puede hacer empezando a subir escalones poco a poco hasta conseguir ese Pacto por la Educación, que es algo a lo que no renuncio.

Han aprobado más de 2.500 millones en becas. ¿Más perceptores o más cuantía por estudiante?Ambas cosas. Es una inversión histórica. Respecto al año pasado, ya es un 18% más y si la comparamos con el último presupuesto del PP, un 70% más. Hay más medios, más recursos, y eso implica que el número va a ser mayor en cuanto a beneficiarios y también la cantidad que perciban. Si hay una medida con la que hacer realidad la igualdad de oportunidades, es a través de las becas. Yo misma, si no hubiera tenido beca, seguramente no hubiera podido marcharme fuera de mi provincia a estudiar una carrera universitaria.

Familias y profesionales de la Educación Especial se quejan de que la Lomloe supondrá a la larga su desaparición...En esto quiero ser absolutamente clara y rotunda. Ni ha habido desaparición ni la va a haber. Es verdad que fue un asunto que generó ruido. Quizá hubo algún interés en estirar artificialmente este debate. Pero desde que se puso en marcha la ley, no ha desaparecido ningún centro de Educación Especial. Este Gobierno ha aprobado un plan para la educación inclusiva. En 2023 tiene 37 millones para las comunidades. Y esa ayuda, que es para prestar una educación más personalizada a los alumnos con necesidades educativas especiales o necesidades específicas de apoyo educativo, se distribuirá a los centros ordinarios, pero también a los de Educación Especial. Y con respecto a la nueva ayuda de 400 euros, la van a recibir todos los alumnos con necesidades específicas, independientemente del centro educativo en el que estén escolarizados.

Estamos en la recta final de la legislatura, y uno de los flecos por cerrar es la función docente. ¿Dará tiempo a reformarla tras 40 años?Estamos en ello. De los asuntos más relevantes dentro de este ministerio, este es uno de los principales bastiones, y eso conlleva debate y diálogo. Aquí el calendario no tiene que ser el único elemento de la negociación.

¿Sin el apoyo de las comunidades del PP?No cierro ninguna puerta. Ahora empezaremos con pruebas piloto en más de 50 institutos. Si las comunidades del PP no quieren participar, a quienes están cercenando posibilidades de conocer cómo van a ser esas pruebas es a los estudiantes de esas autonomías. Que el PP sepa que el diálogo es una máxima que queremos llevar hasta sus últimos términos.

¿Cree que el PP utiliza las comunidades autónomas donde gobierna para hacer oposición a Sánchez?El Partido Popular utiliza todo para hacer oposición. Todo les vale, incluso debates ya superados para intentar hacer daño al Gobierno. Pasa con el aborto. Presentaron, como siempre hacen, un recurso al Tribunal Constitucional contra la ley de plazos y el Constitucional la ha respaldado. Luego están con si es o no un derecho.

Fue la primera en pedir una revisión de la ley del ‘solo sí es sí’. Lo hizo en noviembre. ¿Opinión personal o una manera de abrir el debate?Sobre la ley no hay ninguna novedad. Este Gobierno aprobó una muy buena ley con medidas fundamentales de protección integral a la mujer que hasta ahora no existían. Ahora bien, el PSOE es consciente de los efectos indeseados que se han generado y por eso presentamos nuestra propuesta, que ahora está en el Congreso de los Diputados. Vamos a escuchar a los distintos grupos y esperamos que con esa modificación se puedan mejorar las cuestiones que han dado pie a esos efectos indeseados.

¿Debería haber ceses o dimisiones en el Ministerio de Igualdad?Lo verdaderamente importante es no desatender lo fundamental, que son las víctimas. Por eso, ahora se ha de corregir.

Sánchez pidió el lunes a Unidas Podemos hacer menos ruido, algo que no se ha conseguido ni con esta ley, ni con la de vivienda, ni mordaza… ¿Es viable mantener la disputa entre socios hasta final de legislatura?Entiendo este tipo de preguntas y que se hable de lo que falta por aprobarse, pero se ha de recordar lo que hemos hecho. La semana que viene serán ya más de 200 nuevas leyes aprobadas en lo que llevamos de legislatura. Tenemos que ser conscientes de los pasos que se han dado. Lógicamente, es la primera vez que el Gobierno de España es una coalición de dos partidos distintos que pensamos distinto. Es normal que haya debate dentro del Ejecutivo, pero cuando vamos a las cosas del comer tenemos que destacar que hemos puesto en marcha muchas leyes fundamentales: la de FP, la subida del salario mínimo, los tres Presupuestos…

También será la portavoz del partido de cara a los comicios autonómicos y municipales. ¿Cuál será la estrategia a seguir?Seguir comunicando y explicando a los ciudadanos las medidas adoptadas por el Gobierno. Además, tenemos magníficos alcaldes y presidentes autonómicos que van a explicar lo que han hecho en esta legislatura. Sobre todo, que uno no elige el contexto en el que gobierna (si le toca una pandemia o una guerra), pero sí el modelo a implantar. Y ahí sí hay dos claros ejemplos: la movilización de 45.000 millones de euros, la subida del salario mínimo, el inicio del Ingreso Mínimo Vital frente a los recortes y una reforma laboral unilateral hecha por el PP en 2011.

¿Leen las encuestas? ¿Les inquietan?Miramos más unas encuestas que otras porque no todas permiten conocer sus tripas. Desde luego, los datos que tenemos nos muestran una muy buena percepción sobre las medidas del Gobierno.

Fue candidata del PSOE a la Alcaldía de Zaragoza en 2019. La semana pasada volvió a celebrar un acto en Aragón con Javier Lambán y Pedro Sánchez. ¿Su futuro político pasa por volver a ‘casa’?Es una pregunta que no me hago. Vivo el presente y, además, me siento orgullosa de ser ministra de Educación y Formación Profesional. Además, entre la posición institucional y la política tengo una implicación de 24 horas al día durante los siete días de la semana.