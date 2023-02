El obstáculo legal que impide la reconciliación total de Miguel Bosé y Nacho Palau: "Una cosa no quita la otra"

En los últimos tiempos, coincidiendo con su enfermedad de Nacho Palau, el arquitecto y Miguel Bosé han limado asperezas hasta el punto de que se ha hablado, incluso, de reconciliación como expareja. Y, si no reconciliación, sí al menos buenas palabras y buenos deseos de uno hacia el otro.

El artista se dirigió al exsuperviviente hace unos días al dar la última hora sobre su estado de salud. "Está estable, está bien". El cantante no dio más detalles, aunque dejó claro que mantienen el contacto, o que, al menos, está al corriente de los últimos detalles que tienen que ver con la salud de Palau.

En una reciente entrevista, Nacho sí desvelaba que mantiene el contacto con su ex. "He hablado mucho con Miguel y sé que estará ahí si algo me ocurre". En cuanto a sus hijos, dijo que ha podido pasar la Navidad junto a los cuatro. "Ha sido maravilloso. Diego y Tadeo estuvieron conmigo hasta después de Reyes".

Precisamente la batalla que mantienen ante la justicia por los pequeños es, señalan algunos medios, el escollo que impide, al menos de momento, la reconciliación total de ambos.

"Una cosa no quita a la otra, es algo que se tiene que lograr. No puede ser que por la inmadurez de los mayores se separen niños que no tienen la culpa de nada. No echo la culpa a a nadie, hemos tenido la misma responsabilidad, tanto Miguel como yo. Si avanzamos las leyes tienen que ponerse a la altura", analizó Nacho, sobre los asuntos legales que tienen pendientes.

Miguel Bosé publicaba en noviembre del año pasado una biopic sobre su vida y trayectoria en Paramount+, en la que hay un detalle que ha llamado la atención y que no ha pasado inadvertido para Nacho Palau, su ex: en ninguno de los capítulos se hace referencia a Ivo y Telmo, los dos hijos biológicos de este último.

El músico crio a los pequeños durante ocho años junto con Nacho Palau, pero no llegaron a ser hijos legales del artista. Así, en la serie ha querido dejar claro que, de los cuatro niños que convivieron con la pareja formando una familia, solo a dos los considera sus hijos (Tadeo y Diego).

En la autobiografía del cantante sí se trata el tema de la paternidad, pero elude a los pequeños y solo hace referencia a la llegada de Diego y Tadeo. La serie, como adelantaba El Español, acaba con los personajes de Miguel y Nacho presentando a sus dos hijos a Lucía Bosé, la madre del cantante, y a sus hermanas.

"Con Diego y Tadeo he formado mi propia familia. La Tata [su madre] ya no está aquí para educarlos ni el torero [su padre, Luis Miguel Dominguín] para malcriarlos. Me corresponde a mí esa tarea y esa será mi prioridad el resto de mi vida", concluye diciendo el artista.

Los cuatro niños nacieron mediante gestaciones subrogadas en Estados Unidos y habían sido inseparables hasta que sus padres se separaron. Los dos mayores (Tadeo y Diego) residen en México con su padre, Miguel Bosé, e Ivo y Telmo viven en Chelva, Valencia, con Nacho y su abuela.