Nacho Palau recibe un doloroso golpe de Miguel Bosé

Miguel Bosé publicaba en noviembre del año pasado una biopic sobre su vida y trayectoria en Paramount+, aunque en España todavía no es posible verla porque la plataforma no está disponible en el país. No obstante, hay un detalle que ha llamado la atención y que no ha pasado inadvertido para Nacho Palau, su ex: en ninguno de los capítulos se hace referencia a Ivo y Telmo, los dos hijos biológicos de este último.

El músico crio a los pequeños durante ocho años junto con Nacho Palau, pero no llegaron a ser hijos legales del artista. Así, en la serie ha querido dejar claro que, de los cuatro niños que convivieron con la pareja formando una familia, solo a dos los considera sus hijos (Tadeo y Diego).

Ni una imagen, ni una frase, ni una referencia. Miguel Bosé ignora por completo a Ivo y Telmo, gesto que para su ex ha sido como una puñalada, ya que los menores crecieron y se criaron con él como figura paterna. La postura del cantante respecto a los niños, que viven con Nacho en Valencia, no es nueva y ya ha sido el centro de varias polémicas.

Sin embargo, el tema ha vuelto a coger relevancia, puesto que en la autobiografía sí se trata el tema de la paternidad, pero elude a los pequeños y solo hace referencia a la llegada de Diego y Tadeo. La serie, como adelanta El Español, acaba con los personajes de Miguel y Nacho presentando a sus dos hijos a Lucía Bosé, la madre del cantante, y a sus hermanas.

"Con Diego y Tadeo he formado mi propia familia. La Tata [su madre] ya no está aquí para educarlos ni el torero [su padre, Luis Miguel Dominguín] para malcriarlos. Me corresponde a mí esa tarea y esa será mi prioridad el resto de mi vida", concluye diciendo el artista.

Los cuatro niños nacieron mediante gestaciones subrogadas en Estados Unidos y habían sido inseparables hasta que sus padres se separaron. Los dos mayores (Tadeo y Diego) residen en México con su padre, Miguel Bosé, e Ivo y Telmo viven en Chelva, Valencia, con Nacho y su abuela.