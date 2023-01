Nacho Palau, tras cinco meses de tratamiento contra el cáncer: "He hablado mucho con Miguel Bosé, sé que estará ahí si me pasa algo"

Después de cinco meses de tratamiento contra un cáncer de pulmón, Nacho Palau reaparece públicamente y lo hace en una entrevista exclusiva a Diez Minutos. El valenciano, ex de Miguel Bosé, con el que tuvo una relación de más de dos décadas, cuenta cómo está viviendo esta dura etapa que aún no ha terminado.

"La recuperación será larga, no sé cuánto va a durar", reconoce. "No sé por dónde van a salir los tiros, aún me tienen que dar resultados y hacerme pruebas", asegura. Según cuenta, ha vivido momentos muy duros. Sobre todo recuerda un día. "Reventé y dije que no podía más, me daba todo igual. Fue el peor día de estos meses", rememora Palau. "Hasta hace una semana he estado sin voz. Ha sido durísimo no poder comunicarme".

Además, el arquitecto desvela que mantiene el contacto con su ex. "He hablado mucho con Miguel y sé que estará ahí si algo me ocurre". En cuanto a sus hijos, dice que ha podido pasar la Navidad junto a los cuatro. "Ha sido maravilloso. Diego y Tadeo estuvieron conmigo hasta después de Reyes".

Cuenta que a los pequeños les contó su enfermedad "quitándole importancia para que no se asustaran": "Me han visto llorar mucho", desvela. Otra cosa fue cuando se lo dijo a su madre, que pasó también por un cáncer. "Con ella fue horrible. Ni ella me podía cuidar a mí ni yo a ella. Se fue a vivir con mi hermana".

Además, el valenciano detalla cómo está su relación con Cristian, su actual pareja. "Esto pasa factura, pero seguimos juntos. Está en Chile, vuelve en febrero", cuenta Nacho.