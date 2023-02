Ana Gabriel, abucheada en pleno concierto por sus comentarios políticos, anuncia que se retira de los escenarios: "¡Pongan a Siri!"

La cantante María Guadalupe Araujo Yong, conocida como Ana Gabriel, comenzó su gira Por amor a ustedes en Estados Unidos y este sábado se presentó en el Kia Forum de Inglewood en Los Ángeles. Un concierto que estuvo plagado de abucheos y de muchos sinsabores tras recibir numerosas críticas por sus comentarios políticos. En medio de todo este caos, la cantante anunció, además, que se retira de los escenarios.

Durante el espectáculo, la intérprete de Quién como tú tocó un tema político que muchos de sus seguidores reprocharon. Se trataba de la marcha ciudadana que se celebró el domingo en distintas ciudades de México por motivo de la reforma electoral. La de Sinaloa (México) quiso expresar su punto de vista al respecto. Sin embargo, el público criticó su actitud y le pidieron que cantase.

Ante esto, la artista perdió los nervios y expresó su descontento: "Pongan el Siri en su casa y ya no me escucharán hablar". Lo que posiblemente molestó a la compositora fue que no la dejasen manifestar su apoyo a la causa. Tanto es así, que en el concierto dejó claro que ella no es política, pero que, sin embargo, como cantante entiende el dolor de cada nación.

Para quienes preguntan que pasó pic.twitter.com/hOius4RUlP — Morocha (@morocha1821) February 26, 2023

"Estoy hablando de la defensa de nuestras naciones, que necesitan libertad total. Por eso no he vuelto a México, a Nicaragua o a Venezuela", declaró la Diva de América y añadió que, por tal razón, realiza sus conciertos en Estados Unidos, ya que este país le permite reunir a "muchas nacionalidades".

La artista admitió que no suele tomar esta actitud y, de hecho, pidió un minuto para calmarse. "Quiero que entiendan que voy a defender siempre a Latinoamérica", expuso antes de hacer una pausa en mitad del concierto.

Después de un breve descanso, Ana Gabriel continuó con el show y, entre canción y canción, desveló que se retiraría de los escenarios tras más de 48 años de carrera musical. "Tengo que decirles que pronto dejaré los escenarios. Quiero estar muy lejos porque estoy cansada. Porque tengo derecho de vivir", aseguró.

Ana Gabriel anuncia oficialmente su próximo retiro de los escenarios. @ANAGABRIELRL pic.twitter.com/NIpUslkIgN — Tiara || ❥ (@0_jocabed) February 26, 2023

Horas después, la intérprete de Simplemente amigos reconoció que había perdido los estribos durante la presentación y se disculpó con su público a través de sus redes sociales. "A pesar de que hoy, en este primer concierto, salí a dar todo como acostumbro, esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante. Me desequilibró como artista", desveló y añadió que, a lo largo de su trayectoria, jamás le había pasado algo así.

"No puedo aceptar las faltas de respeto cuando lo único que traigo conmigo es mi voz, mi canto, mi amistad y mis bendiciones", escribió en Twitter e Instagram, sin dar más detalles al respecto. "El problema no vino por mi comentario, sino porque varios empezar a gritar que cantara", aclaró la compositora en el post.

La intérprete zanjó el tema expresando que no se siente bien "como ser humano y mucho menos como artista" tras lo sucedido. Asimismo, aunque anunció su retirada de los escenarios, lo cierto es que la cantante aún tiene varios espectáculos programados, así como una gira por Europa.