Nacho Palau cuenta cómo lleva el tratamiento por su cáncer y revela cómo reaccionó Miguel Bosé: "Me dijo que estaba ahí"

Nacho Palau ha reaparecido este sábado en televisión, después un tiempo fuera del foco mediático debido a la quimioterapia a la que se enfrenta a causa de un cáncer de pulmón, y lo ha hecho asistiendo como invitado del mismo programa en el que apareció por última vez, Déjate querer.

El exconcursante de Supervivientes ha vuelto a los platós, en una entrevista en el programa presentado por Paz Padilla, para dar visibilidad a los pacientes de cáncer y contar cómo está llevando la situación tras ser diagnosticado de cáncer el agosto del año pasado.

Así, ha explicado que ha pasado por momentos difíciles a causa de la enfermedad y su tratamiento, pero que siempre ha contado con gente a su lado. "Ha sido un proceso en el que me he sentido muy querido", declaraba al comenzar la entrevista.

"Tuve un día que bueno, dije: 'No puedo más. Que se termine esto, me lleve por delante y no quiero saber nada', no podía", confesaba Nacho al explicar que la quimioterapia es un proceso complicado tras ser preguntado si alguna vez se había puesto en lo peor.

"Fue un guantazo tremendo. Hace un mes empecé a hablar porque se me hinchó la garganta, la tuve fastidiada", ha señalado el escultor, quien ha añadido que, cuando perdió la voz, sintió empatía con Miguel Bosé, su expareja, que también ha pasado por problemas en la voz. "Miguel sigue con la voz jodida", ha asegurado.

Asimismo, Nacho ha desvelado en qué punto se encuentra su relación con Miguel, a quien en septiembre ya había dedicado unas palabras: "No puede ser que nos llevemos mal. Esto tiene que acabar. Yo deseo que todo le salga bien y quiero que tengamos más relación por nuestros hijos".

Palau ha confesado que su expareja ha estado a su lado desde el principio, convirtiéndose en un apoyo. "La primera llamada fue muy emotiva. Me dijo que estaba ahí, que no me preocupara. Que me cuidara y alimentara bien y que no me preocupara de nada más", ha indicado al asegurar que incluso han llorado juntos.

No obstante, ha reconocido el enfrentamiento que existe respecto a la custodia de sus hijos: "Hemos entendido que esa unión no se puede romper. El procedimiento legal no se ha parado porque es algo que se tiene que lograr". Aun así, ha manifestado que se tienen ahí el uno para el otro: "Lo quiero mucho".