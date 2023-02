Risto Mejide pasea de la mano con su nueva novia, una joven de 26 años, por París

Hace unos días, saltaba la noticia. Risto Mejide podría tener nueva pareja sentimental tras su ruptura con Laura Escanes. Hasta ahora, poco o nada se sabía sobre su vida sentimental. Sin embargo, el tiktoker y periodista Abel Planelles aseguraba que el presentador podría tener de nuevo ocupado el corazón, ya que habría sido visto "paseando con una joven valenciana" por las calles de la capital del Turia.

Paseando, además, "sin esconderse", aseguraba el creador de contenido. Una joven de la que no da más detalles por respetar su intimidad. "Me asegura que Risto y ella no se esconden y pasean tranquilamente por zonas de Valencia", decía Planelles.

Ahora, la cosa parece que toma forma y que realmente va en serio. El mismo periodista ha conseguido unas imágenes en las que el presentador, según el relato de Planelles, aparece caminando por las calles de París de la mano de una joven rubia de la que aún no se ha desvelado la identidad.

Eso sí, el tiktoker asegura que se trata de la misma chica de la que ya habló hace unos días, es decir, una joven valenciana de 26 años, farmacéutica y tatuadora, que habría conocido a Risto, que tiene 48 años, hace 2 o 3 meses.

Según Planelles, la escapada a la ciudad del amor se produjo en 20 de enero.