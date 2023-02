Risto Mejide, visto con una joven por Valencia: "Ya no se esconden"

Han pasado ya varios meses desde que Risto Mejide y Laura Escanes hicieran pública su ruptura. Ahora, cada uno por su lado, los dos encaran esta nueva etapa vital a su manera. De la influencer ya se sabe que le ha dado una nueva oportunidad al amor en compañía de Álvaro de Luna.

De Risto, hasta ahora, poco o nada se sabía sorbe su vida sentimental. Sin embargo, el tiktoker Abel Planelles asegura que el presentador podría tener nueva pareja, ya que habría sido visto "paseando con una joven valenciana" por las calles de la capital del Turia.

Paseando, además, "sin esconderse", dice el creador de contenido. una joven de la que no da más detalles por respetar su intimidad. "Me asegura que Risto y ella no se esconden y pasean tranquilamente por zonas de Valencia", dice Planelles.

Además, asegura que el publicista ha empezado a seguirla en las redes sociales. Y no solo a ella, "también a la cuenta de su mascota". por eso, cree el tiktoker, se puede decir que "la cosa ya va en serio".

Laura estrena casa

mientras, Laura Escanes ya se encuentra instalada y feliz en su nueva casa de Madrid. Días atrás, la modelo se mostraba muy emocionada en Instagram con las llaves de su nuevo hogar, ya amueblado, y que ha empezado a mostrar a sus seguidores en las redes sociales.

Ahora, ha querido responder a una cuestión plantada por un seguidor en las redes sociales, siendo lo más sincera que ha podido. "¿Vives en un piso? ¿No te gustaría vivir en una casa con jardín?", planteó el internauta.

Tras asegurar que está "feliz" residiendo en un piso, la modelo pasa a argumentar su decisión. "No me imaginaba viviendo yo sola (una semana sola) y con Roma en algún sitio muy grande. La semana que estoy sola me sobra espacio", asegura, aunque también confesaba que, por su economía, tampoco se ha podido permitir un desembolso mayor para otro tipo de vivienda. "De todas maneras, Madrid está prohibitivo y si hubiera querido una casa con jardín, o me voy muy a las afueras o no tenía ni para empezar", indica junto con unos emojis de risa.