Laura Escanes se sincera sobre su separación: "No está siendo fácil"

Las separaciones nunca son fáciles, y la modelo e influencer Laura Escanes así lo ha reconocido esta semana a sus seguidores en Instagram, donde se ha sincerado acerca de cómo lleva compartir la custodia de su hija Roma con su padre y expareja, Risto Mejide.

Escanes ha respondido con sinceridad a la pregunta de uno de sus seguidores que se encuentra en una situación similar: "¿Cómo va llevando Roma el cambio y el estar de 'aquí para allá'? La mía fatal", le ha dicho.

"Para mí no está siendo fácil", ha respondido Escanes, que ha añadido que "cada familia y cada niño es un mundo".

"Pero igual que yo la echo de menos cuando no estoy con ella, supongo que debe sentir un sinfín de emociones también", ha admitido la modelo y concursantes de El Desafío.

Cuando Roma está con ella, prosigue, duermen "mucho (siempre) juntas y tiene más 'mamitis', pero eso también está bien. Sé que está bien y feliz estando una semana con su papi también. Eso me hace feliz", ha concluido.

Stories de Laura Escanes en el que habla sobre su hija Roma. INSTAGRAM

Respecto a cómo está viviendo esta situación, Escanes comentaba en otro Stories que "a veces son cambios que buscamos nosotros, otras veces vienen de golpe y no queda otra que adaptarse. Pero sentir miedo no es malo, simplemente es una emoción más. Aprender a aceptar esas cosas me sigue costando, pero nada es para siempre", ha dicho.