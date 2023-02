No hay tarea de limpieza que nos agrade llevar a cabo, pero cuando la cal hace acto de presencia, todavía nos gusta menos enfrentarnos a ellas. Esta se manifiesta en forma de manchas blanquecinas o marrones en zonas donde circula el agua y eliminarlas no es nada sencillo. Sin embargo, es una obligación hacerlo, puesto que puede llegar a obstruir tuberías y a provocar que la presión de agua se reduzca. El fregadero es una de esas áreas que requiere especial atención para que ni la cal ni los restos de comida impidan su correcto funcionamiento. Pero no es el único que requiere nuestra atención.

El baño es otra de las estancias de la casa donde más necesaria es nuestra implicación para mantener la cal bajo control. El lavabo y a ducha son dos de los focos de mayor presencia de esta sustancia, que tiene especial incidencia en la mampara. Aunque ahora muchas de ellas están diseñadas con un tratamiento de vidrio templado que impide que las gotas de cal se acumulen, tarde o temprano es necesario eliminar los restos que esta deja. Los remedios caseros también son, en este caso, unos buenos aliados, y las combinaciones de diferentes productos como agua y vinagre pueden ser de gran utilidad para esta tarea.

Pero la prevención es la que más nos va a ayudar a que limpiar la mampara del de la ducha sea más efectivo. Así, es recomendable que, cada vez que nos bañemos, empleemos una rasqueta para eliminar el exceso de agua que se deposita en el vidrio. El vapor de la ducha, además, ablandará posibles restos de suciedad que se arrastrarán con este artículo. Eso sí, no todo vale: la mejor opción es apostar por un modelo con cuchilla de silicona que garantice la limpieza sin rayar el cristal. Este es el caso de la rasqueta ergonómica de Gütewerk, actualmente el modelo más vendido de Amazon en su categoría que, además, no necesita agujerear los azulejos para su instalación gracias a su ventosa.

La cuchilla de silicona de esta rasqueta no estropea el vidrio. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Rasqueta limpiacristales Descripción: Rasqueta limpiacristales para ducha y mampara con colgador de ventosa que no requiere obras para su instalación. Su cuchilla de silicona elimina el exceso de agua de los cristales sin rayarlos. Es ergonómico y tiene un diseño elegante. Marca: Gütewerk Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 17.99 Imagen:

A pesar de emplear esta rasqueta tras cada ducha, la cal terminará apareciendo en nuestros cristales, aunque sea con menor incidencia. Para cuando ya no quede más remedio que invertir unos minutos de los que dedicamos a las labores domésticas en limpiarlo, necesitamos aliarnos con un producto diseñado exclusivamente para limpiar esta sustancia en los baños. El espray para cal y suciedad de Cillit Bang está formulado para ello y, también, limpiar las manchas del óxido y el jabón sin dañar superficies como cristales, azulejos, cerámicas o grifos.

Este 'pack' incluye tres botes de un litro. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Cillit Bang cal y suciedad Descripción: 'Pack' de tres botes de un litro de Cillit Band cal y suciedad para baños o cocina. Formato espray. Elimina manchas de cal, óxido, jabón y suciedad en todo tipo de superficies. Apto para inodoro, lavabos, bañera, cristales, azulejos y grifos. Marca: Cillit Bang Rating: 5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 14.96 Imagen:

Además del uso frecuente de este producto, también es recomendable realizar limpiezas esporádicas más profundas para retrasar las manchas de cal en los cristales. Sets como el de Vileda Windomatic, que incluye un aspirador de vidrios y una mopa con bayeta de microfibra, pueden sernos de gran ayuda, puesto que permitirán eliminar la suciedad más incrustada. Y, además, se puede emplear para ventanas y otros elementos decorativos con cristal del hogar.

Este set es perfecto para limpiezas más profundas. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Vileda Windomatic Power Set limpia ventanas Descripción: Set para limpieza de ventanas con aspirador apto para cristales y mopa de microfibra para eliminar la suciedad más incrustada. Dispone de un mango ergonómico y un depósito de agua de 200 mililitros. Marca: Vileda Rating: 4.4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 50.59 Imagen:

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.