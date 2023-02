Jorge Javier Vázquez está más que acostumbrado a compaginar su trabajo en televisión con otros proyectos: su último libro, sus obras de teatro... Sin embargo, ahora sumo un trabajo más, su nuevo pódcast, Los burros de Fortunato, que ha estrenado este jueves con Íñigo Errejón de invitado.

Ciertamente, el de Badalona se siente en una nueva etapa vital, tal y como confesó en su blog de Lecturas. Y es que ha dejado atrás la época en la que solo le prestaba atención a las audiencias estratosféricas que hacía entonces, mientras lo compaginaba con el teatro y sacaba tiempo a duras penas para escribir. Ahora lleva un ritmo más calmado, prestando atención a las pequeñas cosas.

Sin embargo, sin dejar a un lado programas como Sálvame y el inminente Supervivientes, continúa su trabajo de presentador también en otro proyecto fuera de Mediaset. Los burros de Fortunato, un pódcast producido por Phi Beta Lambda que se ha estrenado este jueves.

El catalán ha comenzado esta primera entrega charlando con Fortunato, el burro que le regalaron unas espectadoras en el programa del corazón, y ha hablado de la belleza, de lo que ligaba en el pasado o de hacerse mayor.

Después de su reflexión a solas con el équido, ha dado comienzo la charla, a modo de conversación de sobremesa, con sus colaboradores: Isabel Vázquez, Paloma Rando y Juan Sanguino. Y, junto a ellos, el primer invitado, Íñigo Errejón, líder de Más País.

Han sido mucho los temas que han tratado en el programa, desde la gestión de las críticas en redes al mundo del corazón, que el político ha confesado que no controla, aunque el último tema en el que está puesto es el de Shakira y Piqué.

Pero también han tenido tiempo de hablar de política, algo que Jorge Javier Vázquez ya no puede hacer en Mediaset. Y es que son bien conocidas las opiniones que daba públicamente en Telecinco, pero, con el nuevo Código Ético implantado por el grupo de comunicación, encabezado por Alessandro Salem, nuevo consejero delegado, estas declaraciones no podrán volverse a hacer en programas de entretenimiento.

Obviamente, esto no se traslada a los proyectos del de Badalona fuera de la cadena, pues en su propio vídeo-pódcast ha hablado con Íñigo Errejón de temas como la gestión de la sanidad pública o la relación que tienen los diputados, incluso de distintos partidos, fuera del Congreso.

"Choco fuerte con las ideas que me parecen malas, pero no contra las personas. En eso se puede diferenciar: 'Oiga, me parece que usted tiene unas ideas lamentables que pueden hacer daño a la sociedad y quiero derrotar sus ideas, pero no le deseo ningún mal'", ha declarado el político. "Yo no me llevaba nada mal, ahora ya no está en política, con Pablo Casado", ha defendido, aunque no le gustaron algunas decisiones y acciones del exlíder del PP.

También han hablado de las próximas elecciones, momento en el que Jorge Javier Vázquez ha hablado del temor que le da el resultado. "Hay 20 elecciones convocadas", ha comentado y, después, ha comenzado a bromear con su cuestión a su invitado.

"Este programa no va en absoluto, y no me gustaría porque todo el mundo me conoce, de adoctrinamiento, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué tenemos que hacer para que la cosa cambie? Pero así, sutil", ha preguntado.

"Yo como persona imparcial, neutra...", ha comenzado respondiendo Errejón con ironía. "Aprender de lo que nos ha salvado en las malas". "Por ejemplo, con la Covid, todo el mundo se ha dado cuenta de que nadie se salva solo, da igual el dinero que tengas, el apellido que tengas... No nos salvamos solos. Somos frágiles", ha añadido.

"La forma de no serlo no es este pensamiento psicópata de 'puedo con todo, yo no me quiebro, no me miro hacia dentro, todo lo conquisto hacia fuera'. Esto me parece medio terrorismo emocional. Somos frágiles, vulnerables, y la manera de no serlo es tener sociedad, y tener sociedad es tener instituciones que te cuidan", ha defendido el invitado.

"Te digo una cosa: yo tenía pensado votar a Cuca Gamarra, pero, después de lo que has dicho, me voy a plantear cambiar de orientación mi voto. A lo mejor no la voto", ha bromeado Jorge Javier, en referencia a la secretaria general del PP. "Estoy entre Cuca Gamarra y lo otro".