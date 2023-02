Jorge Javier Vázquez se ha abierto en canal, emocionalmente hablando. El presentador ha regresado a Marrakech, donde en 2019 sufrió el ictus, y ha defendido la "carga simbólica" que tiene su vuelta a esa ciudad de Marruecos en la que casi muere.

El de Badalona ha hablado en su blog de Lecturas, en el que ha hablado de que este viaje es como "cerrar un círculo". "Vuelvo al lugar donde estuve a punto de palmarla para iniciar lo que me queda de vida", ha revelado. "Estoy dejando atrás una etapa de nubes negras en la que no han abundado ni las risas ni las alegrías".

"Digo adiós a una época vibrante en la que el trabajo no me dejaba tiempo para pensar. Vivía encadenando audiencias millonarias, instalado en una ola frenética de sensaciones que me zarandeaba con fuerza de una emoción a otra. Era todo tan excitante que no echaba en falta parar para reflexionar sobre todo lo que sucedía a mi alrededor", ha declarado el presentador.

"Fueron años tan divertidos como apasionantes. Me bebí la vida a borbotones. Pero ya todo eso pasó y no lo echo de menos. No quiero volver ahí", ha asegurado. "Dejo atrás de manera consciente una época en la que he ido enlazando proyecto profesional tras otro porque necesitaba esa adrenalina que ofrece un reto para seguir levantándome por las mañanas. No sabía vivir de otra manera".

"He gozado tanto con lo que me ofrecía el ámbito profesional que no le he prestado atención a otros aspectos de mi vida", ha continuado escribiendo Jorge Javier. "Se acabó lo de compaginar televisión con una obra de teatro y arañarle tiempo a los días y las noches para escribir un libro".

"Ya sé el gustito que genera levantarte con audiencias estratosféricas. Conozco la incomparable sensación que te produce la ovación de un teatro abarrotado. Pero ahora que no tengo ni lo uno ni lo otro, me resulta muy tranquilizador pensar que no lo echo de menos. Porque ya pasó y a lo mejor no vuelve a producirse", ha añadido.