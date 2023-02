J. K. Rowling no cree que su legado esté arruinado por sus declaraciones sobre las personas trans: "Solo me importa el ahora" 

Desde hace un tiempo, J.K. Rowling se ha situado en el centro de la polémica por sus comentarios tránsfobos, que consideran el sexo biológico una realidad inmutable y, por lo tanto, son contrarias a la lucha del colectivo trans.

Todo esto se avivó con la publicación de su saga sobre el investigador Cormoran Strike, cuya segunda y quinta entrega no tuvieron exentas de críticas debido a sus personajes trans. Ahora, la escritora ha vuelto a asegurar que se han malinterpretado sus declaraciones y que se encuentra tranquila porque cree que su legado no se ha visto manchado por esta polémica.

Tras el reciente estreno del videojuego Hogwarts Legacy, ambientado en la serie de novelas fantásticas de la autora, Harry Potter, la controversia sobre la identidad de género del colectivo trans ha vuelto a ser el tema de actualidad. La productora de cine ha abordado el asunto en su pódcast The witch Trials of J. K. Rowling, donde ha afirmado que con sus palabras no quiso ofender a nadie y tampoco hacer daño a las mujeres trans.

La exescritora de opinión del New York Times ha reconocido que no siente preocupación por el rechazo que se ha generado en torno a su imagen tras su controvertida polémica. Y, además, contrario a lo que muchos creen, ella ha afirmado en el programa que su obra no se ha visto marcada por sus acciones.

SegúnVariety, Rowling ha asegurado, en el primer episodio de su pódcast, que su legado no se verá afectado y que, además, no es algo que le preocupe demasiado en su día a día. "Creo que es una manera un tanto pomposa de vivir eso de ir pensando en '¿Cuál será mi legado?’ Sea lo que sea que pase, estaré muerta. Solo me importa el ahora. Me preocupo por los vivos", expuso en el espacio.