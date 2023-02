Laura Escanes asume no poder comprarse una casa grande en Madrid: "No tenía ni para empezar"

Después de su separación de Risto Mejide y de iniciar una nueva aventura amorosa con el cantante Álvaro de Luna, Laura Escanes ya se encuentra instalada y feliz en su nueva casa de Madrid.

Días atrás, la modelo se mostraba muy emocionada en Instagram con las llaves de su nuevo hogar, ya amueblado, y que ha empezado a mostrar a sus seguidores en las redes sociales.

Ahora, ha querido responder a una cuestión plantada por un seguidor en las redes sociales, siendo lo más sincera que ha podido. "¿Vives en un piso? ¿No te gustaría vivir en una casa con jardín?", planteó el internauta.

Tras asegurar que está "feliz" residiendo en un piso, la modelo pasa a argumentar su decisión. "No me imaginaba viviendo yo sola (una semana sola) y con Roma en algún sitio muy grande. La semana que estoy sola me sobra espacio", asegura, aunque también confesaba que, por su economía, tampoco se ha podido permitir un desembolso mayor para otro tipo de vivienda. "De todas maneras, Madrid está prohibitivo y si hubiera querido una casa con jardín, o me voy muy a las afueras o no tenía ni para empezar", indica junto con unos emojis de risa.

¿Cómo es su nueva casa?

Entre otros rincones favoritos, la también concursante de El Desafío compartió cómo es la nueva habitación de su hija Roma, donde la gran protagonista es una cama Montessori, un diseño con forma de casa y basado en el famoso método educativo que busca impulsar la creatividad y autonomía de los más pequeños. "Primera noche oficial en la casa", escribió la influencer en la imagen donde enseñaba el cuarto de su hija, fruto de su relación con el presentador.

Otras habitaciones que también mostró a lo largo de estos últimos días son su amplio vestidor o su salón, donde aprovecha para ver películas y comer palomitas junto a su hija desde su cómodo sofá.

En el caso de su salón, destacan un caballete hecho a medida y en el que expone un libro de Rihanna de edición limitada que es "muy especial" para ella. Tras el caballete pueden verse las cortinas de la estancia, en tonos rosa y rojo, a juego con otros elementos de la habitación, que destaca por su estilo cuidado y minimalista.

Su original vestidor es otro de los rincones favoritos que Laura Escanes no pudo evitar compartir con sus seguidores. El espejo es el elemento a destacar, una pieza hecha a medida y que ha sido un regalo de su interiorista, tal y como ha indicado la propia Escanes en sus stories.

La joven posó en más de una ocasión muy sonriente frente al espejo, feliz de tener toda la ropa organizada.

Entre otros detalles de su nuevo vestidor, Laura Escanes mostró su colección de joyas y bisutería, así como todos sus bolsos perfectamente organizados en varias estanterías.