Marron, de 'El Hormiguero', y la periodista de Telecinco Arancha Morales, padres de su primer hijo

Jorge Marron y Arancha Morales han sido padres de su primer hijo, que se llamará Gael. Una buena noticia que fue confirmada este miércoles por Pablo Motos en El Hormiguero. "Marron ha sido papá hoy a la una de la mañana", anunció el valenciano en presencia de Marc Márquez, invitado a su programa.

El presentador quiso dar la enhorabuena "a él (Marron), Arancha y Gael, este niño nuevo que hay en el mundo y va a dar mucha guerra".

Así, el colaborador de El Hormiguero y la periodista de Informativos Telecinco ponen la guinda a su historia de amor, que se alarga ya cuatro años.

El pasado día 21, Al comienzo de El Hormiguero, Pablo Motos anunció que Marron no estaría en el programa ya que se encontraba en el hospital junto a su pareja a punto de ser padres.

El colaborador llevaba un tiempo comentando su próxima paternidad, incluso en la tertulia de los cómicos del pasado lunes comentó que este fin de semana tuvieron que acudir al hospital pensando que ya llegaba el bebé, algo que sucedió en este martes.

Su sustituto al frente de la sección de Ciencia será Miguel Gálvez, uno de los miembros del equipo que suele aparecer en los experimentos que se realizan en el espacio de Antena 3.

Por su parte, Arancha ha estado acudiendo al plató de las noticias de Telecinco hasta la 37 semanas de embarazo. "Me seguís diciendo que en la tele no se me nota. ¡Lo tapa la mesa de informativos!", exponía la periodista en ese "último día" ante de la nueva etapa.