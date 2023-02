Marc Márquez, en 'El Hormiguero': "Soy el piloto que más va al límite de todo MotoGP"

El ocho veces campeón del mundo de motociclismo, Marc Márquez, visitó este miércoles El Hormiguero para presentar Marc Márquez: all in, la nueva serie documental que estrena mundialmente la plataforma Amazon Prime Video el 20 de febrero.

La serie ilustra, de manera frontal y con un acceso único hasta ahora, el plano más personal del piloto y su capacidad de sobreponerse a las adversidades como las lesiones o las caídas.

El invitado comentó con Pablo Motos los momentos más duros de su carrera que aparecen en el documental: "Vi muy cerca la retirada por la lesión, es que tenía el brazo rotado 34º", admitió.

El presentador también destacó la actitud del catalán en la pista contra sus rivales: "Soy el piloto que va a más al límite en MotoGp, no me importa rozarme con otros pilotos, es el espectáculo del motociclismo", afirmó.

"Pero también me lo han hecho a mí y cuando ha pasado algo he sido sancionado y lo he aceptado. Es que no siempre gana el más rápido porque me considero un piloto 'putilla' que es avispado. Rossi también lo era", señaló el invitado.