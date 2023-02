Márquez, sobre su lío con Rossi en el campeonato de Lorenzo en 2015: "¿Iba a hacer ganar a alguien que había hecho todo eso? No"

El Mundial de MotoGP 2015 siempre será recordado como uno de los más tensos de la historia del motociclismo por el enfrentamiento entre Marc Márquez y Valentino Rossi, que sólo terminó cuando el italiano se retiró en 2021-, y que condujo a que Jorge Lorenzo pescase en río revuelto ese año para proclamarse tricampeón del mundo.

Lo hizo en Cheste, ganando la carrera en casa por delante del catalán, Dani Pedrosa, y El Doctor, cuarto tras remontar desde la última posición. Ese último lugar se lo ganó en Sepang, cuando derribó a su máximo rival con una patada que no le costó ni un solo punto en la clasificación.

Sobre todo ello se ha pronunciado ahora Márquez en su nuevo documental en Amazon Prime Video, Marc Márquez: All In, en el que que ha revelado el momento exacto en el que su relación con el heptacampeón se torció y lo que se le pasó por la cabeza ese día en Valencia en el que su compatriota ganó el título por delante de Rossi.

El italiano era uno de los ídolos de la infancia del de Cervera, pero en 2014, tras una visita a su rancho después de correr en Misano, todo cambió entre ambos. Allí corrieron en el circuito privado del expiloto: "Picados con el tiempo, a ver quién batía el récord de la pista... y a partir de ese día, cambió algo", apunta el español.

"La relación se enfrió un poco, no sé por qué. Quizá le molestó que batí el récord", recuerda con una sonrisa. Entonces, no esperaba todo lo que vendría después, con la primera parada en Argentina, donde Márquez acabó en el suelo tras tocarse con Rossi. Después llegó Assen, también con victoria para el heptacampeón. Pero su relación terminó por romperse en Australia.

En Phillip Island ganó Márquez con una estratosférica última vuelta, mientras que El Doctor quedó cuarto. Lorenzo terminó segundo y consiguió recortar más de una decena de puntos a su compañero, y a partir de ahí, el de Urbino aseguró que el catalán estaba ayudando a su compatriota. "Creo que su objetivo no era solo ganar la carrera, sino ayudar a Lorenzo a llegar más lejos. Jorge tiene un nuevo seguidor, que es Marc", dijo en la rueda de prensa previa al GP de Malasia ante la sorpresa de todos.

Con estos precedentes llegaron a Sepang, donde todo estalló por los aires. La presión pudo a Rossi, que en la sexta vuelta, tras un intercambio de adelantamientos, frenó mientras hacía la curva para ponerse a la altura del hexacampeón, le miró dos veces y tiró la pierna para golpear su moto, lo que le hizo caer. El italiano terminó esa carrera tercero.

"Hay gente que aún dice que me tiré yo contra la moto. 'Que no te pegó la patada, que solo saca el pie'. Da igual, me arrincona en un lado de la pista, no me deja espacio y cuando me mira saca un poco el pie", explica Márquez sobre cómo vivió el incidente, y añade que además "para mí, ahí también fue un error de dirección de carrera", porque cuando sucede, "si el piloto no es Valentino Rossi, es bandera negra y se acaba".

La patada le valió la última plaza en Valencia, donde se jugaba el campeonato con Lorenzo, que finalmente se lo llevó tras subirse a lo más alto de podio. "¿Que podía haberme tirado en la última curva sin saber lo que hubiese pasado? Sí. Pero al final, una persona que me había hecho todo esto por un adelantamiento mío, ¿le iba hacer ganar un título? No", reconoce el de Cervera.