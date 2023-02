Laura Escanes presume de los cuidados de su novio, Álvaro de Luna, mientras se recupera de una fuerte gripe: "Ha venido a verme"

Laura Escanes lleva unos días en los que no se encuentra muy bien de salud. Hace tan solo unas horas, desveló que está pasando una fuerte gripe, que la mantiene sin fuerzas y muy debilitaba. Sin embargo, la influencer cuenta con un gran enfermero, su pareja Álvaro de Luna, de quien ha presumido en sus redes sociales por los cuidados que ha tenido con ella en estos momentos.

La ex de Risto Mejide ha reconocido que no recuerda "haber estado tan mala durante tanto tiempo" e, incluso, ha recomendado a sus seguidores que se protejan, ya que "esta gripe está pegando demasiado fuerte". Aunque no se trata de una enfermedad grave, la autora de Piel sin letras asegura sentirse "sin energías".

El cantante Álvaro de Luna ha acudido a cuidar a su novia en cuanto ha sabido que se encontraba convaleciente. La mamá de Roma no ha dudado en compartir el íntimo momento junto a su pareja en sus redes sociales. En la story, el sevillano aparece tocando la guitarra y dedicándole los versos de su última canción Portarnos mal.

'Story' de Laura Escanes en la que presume de su novio Álvaro de Luna. INSTAGRAM / @lauraescanes

"Ha venido a cuidarme", ha escrito Laura en el clip. Sin duda, la relación entre la escritora y el artista está cada día mas consolidada y, aunque al principio querían mantener su historia de amor alejada de los focos mediáticos, ya no dudan en gritar a los cuatro vientos lo mucho que se quieren.