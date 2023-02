Laura Escanes se queja del bulto que le ha salido en la muñeca y pide ayuda a sus seguidores: "Me duele"

Laura Escanes suele hacer partícipes a sus seguidores de todos los acontecimientos de su vida. Así, hace tan solo unas horas, ha publicado un vídeo en el que mostraba el bulto que le había salido en la muñeca y en el que, además, pedía consejos a sus fanáticos.

Al parecer, se trata de un pequeño quiste del tamaño de una pelota de tenis de mesa. Sin embargo, le genera bastante dolor a la modelo y, por ello, ha decidido pedir ayuda a sus seguidores para que estos le asesorasen qué debe hacer y a qué médico acudir.

"¿Sabéis a qué especialista tengo que ir para un quiste en la muñeca?", ha preguntado en un 'story' de Instagram a la vez que mostraba el bulto. La autora de Piel de letra ha remarcado que no es la primera vez que aparece en su cuerpo una protuberancia de este tipo, aunque cuando le ha ocurrido ha sido "en zonas distintas".

'Story' de Laura Escanes en el que muestra el bulto que le ha salido en la muñeca. INSTAGRAM / @lauraescanes

"Esto me ha pasado tres o cuatro veces. Siempre es en zonas distintas. No sé si lo podéis observar, pero me duele. Es como si tuviera doble muñeca", ha expresado a la vez que hacía diferentes giros con la muñeca con el fin de que se pueda apreciar el tamaño del quiste.

A pesar de que no conoce el motivo por el que le ha salido este bulto en la muñeca, la novia de Álvaro de Luna se ha tomado la situación con mucho humor. "Vamos añadiendo tarita a este cuerpo serrano", ha expuesto entre risas.

Lo más probable es que Laura Escanes tenga un ganglión, es decir, un pequeño quiste lleno de líquido que puede aparecer en diferentes partes del cuerpo y que, a menudo, se ve como un bulto en las manos y muñecas. Sin embargo, la ex de Risto Mejide se queja de sentir dolor, por lo que es recomendable que acuda a un especialista, ya que en algunos casos es necesario intervenirlos.