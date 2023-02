Lo que hay detrás de la polémica escapada de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia a Baqueira

Durante las últimas semanas, Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia se han convertido en los protagonistas del foco mediático por su escapada romántica a Baqueira Beret. La pareja se desplazó un fin de semana para esquiar y su paradero ha dado mucho de qué hablar.

Corrían fuertes rumores de que el exduque de Palma y su novia se habían hospedado en la residencia donde los miembros de la Casa Real española duermen cada vez que van a practicar el esquí. Sin embargo, ahora todo parece indicar que no ha sido así, a pesar de que Urdangarin podría haber preguntado sobre la posibilidad de quedarse allí.

En El programa de Ana Rosa han afirmado que hay dos posibilidades con peso en torno a esta polémica. "Una de las opciones es que el rey le haya dicho a Urdangarin que fuese allí para recoger sus cosas porque él iba a ir a la próxima semana, o la segunda, que Iñaki se haya plantado allí con Ainhoa y le hayan dicho rápidamente que se marchara", han afirmado.

Una de las razones que fundamentan esas dos teorías es que esa escapada fue tan rápida que llegaron el sábado 11 de febrero sobre las 19.00 horas de la tarde y se marcharon tan solo 16 horas después, a las 12 del mediodía del domingo.

El debate no ha cesado en el plató del citado programa y Joaquín Prat ha querido ir más allá con su reflexión: "Pero vamos a ver, el que le da las llaves a Urdangarin no puede decir 'oiga, que este señor se ha plantado aquí pidiendo las llaves' o los escoltas, que dependen del Ministerio del Interior, porque este señor lleva seguridad, no pueden avisar diciendo 'oiga, que este señor está camino de Baqueira...".

Esa escapada tan exprés ha hecho que surjan las dudas sobre el lugar donde han dormido Iñaki y Ainhoa Armentia, además de que hay que tener en cuenta que es el rey Felipe VI quien debería darle el permiso para acceder a La Pleta y este, días después, ha ido a la misma zona a esquiar.