Tamara Falcó y su suegra, Carolina Molas, protagonizan la imagen de la reconciliación

Tamara Falcó y su suegra, Carolina Molas, son las protagonistas de una fotografía con la que dan carpetazo definitivo a su rumoreada mala relación. Ha sido Íñigo Onieva el que ha compartido la imagen en las redes sociales en las que se ve a las mujeres de su vida compartiendo, muy cómplices, un plan con el empresario.

Según informan varios medios, después de visitar el taller de Sophie et Voilà junto a su asesor Juan Avellaneda para avanzar en los preparativos de su boda, la marquesa de Griñón ha disfrutado de un plan junto a su chico... y su suegra, dando por hecha, de esta forma, la reconciliación.

Con looks casual y su mejor sonrisa, ambas han posado mirando a cámara mientras comparten una comida en el restaurante tres estrellas Michelín Azurmendi y con el joven empresario presente.

La imagen de Tamara Falcó junto a su suegra y su prometido. INSTAGRAM IÑIGO ONIEVA

Tamara Falcó ha hablado por fin de su embarazo. La celebrity, que reapareció hace unos días junto a su chico en el desfile de la firma con la que colabora, respondió a la revista Diez Minutos sobre sus planes de vida junto al empresario.

La colaboradora confesó que estaba "nerviosa" y "estresada" ante su próximo compromiso de boda, aunque también "muy mocionada". "Íñigo está muy involucrado y me quiere sacar cómo va a ser el vestido de novia, que todavía no sé si llevaré uno o dos".

Sobre su reconciliación, dijo: "Mi madre se quedó muy sorprendida, y también mis amigos. Me decía que tenía que darles más tiempo, porque ellos solo veían la parte negativa de la relación. Pero yo en Año Nuevo me di cuenta de cosas y de los sacrificios que Íñigo había hecho. Ahora ya no trabaja en la noche".

Respecto a quedarse embarazada, preguntada por si va a ser pronto, señaló: "¡No me queda otra!".