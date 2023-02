La monarquía europea, en la enfermería: de la operación de corazón de Carlos Gustavo de Suecia al positivo en Covid-19 de Camila

La monarquía europea no pasa por un buen momento teniendo en cuenta que muchos de sus protagonistas están sufriendo algún que otro problema de salud, quizá estrechamente relacionados con su edad, puesto que ya se mueven entre los 70 y los 80 años.

En este momento, varias casa reales se encuentran en apuros por diversas operaciones o accidentes de sus miembros. Es el caso de la de Suecia, puesto que el rey Carlos Gustavo ha sido intervenido este lunes del corazón.

"La operación ha ido según lo previsto y el rey se encuentra bien. Quiere agradecer a todos el apoyo y la calidez que le han mostrado. Se siente agradecido por la asistencia sanitaria sueca", ha informado al respecto la propia Casa Real sueca.

El rey Carlos Gustavo de Suecia, en febrero de 2023. Michael Campanella/ Getty

Esta operación no ha privado a la princesa Magdalena de celebrar el noveno cumpleaños de su hija Leonore en Miami, a pesar de que se rumoreaba que viajaría hasta Estocolmo. Tanto ella como toda la familia están pendientes del estado del rey, que deberá hacer reposo al menos durante dos semanas.

En la familia real holandesa ha sido la princesa Beatriz la que ha tenido que pasar por quirófano. La semana pasada, a sus 85 años, se encontraba esquiando en Lech junto a la princesa Mabel cuando accidentalmente se rompió la muñeca. En consecuencia, tuvo que ser operada y se vio obligada a regresar a los Países Bajos.

Beatriz de Holanda ha sido operada de urgencia. Patrick van Katwijk GETTY IMAGENES

Quien también ha tenido que parar su actividad es Camila de Cornualles. Hace unos días que se anunció que la reina estaba contagiada de Covid-19, a pesar de que en un principio se canceló su agenda creyendo que se trataba simplemente de una enfermedad estacional.

Por esta razón, la consorte no pudo acompañar a Carlos III en un acto, aunque él explicó que estaba "mejorando". Todavía no ha podido retomar sus compromisos, pero al haber sido vacunada en tres ocasiones su estado no es grave.

La reina consorte Camila, en enero de 2023. Alastair Grant / Getty

La Casa Real de Dinamarca también vive unos días complicados. La reina Margarita se somete este miércoles a una operación de espalda tras un largo periodo con problemas. Ha tomado la decisión de pasar por quirófano tras las recomendaciones médicas de los expertos el Rigshopitalet y le esperan unos meses duros de rehabilitación.